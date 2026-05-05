배우 정이찬이 화보를 통해 트렌디한 비주얼을 선보였다./사진제공=빅이슈

배우 정이찬이 화보를 통해 트렌디한 비주얼을 선보였다./사진제공=빅이슈

배우 정이찬이 화보를 통해 트렌디한 비주얼을 선보였다. 2000년생인 그는 키 190cm의 훤칠한 신체 조건으로, 문상민, 이채민과 같은 공통된 특성을 지녔다.매거진 '빅이슈'는 4일 TV CHOSUN 주말미니시리즈 '닥터신'에서 천재 의사 '신주신' 역으로 강렬한 인상을 남긴 정이찬과 함께한 화보를 공개했다.화보 속 정이찬은 극 중 의사 가운을 벗어 던지고, 캐주얼한 무드의 데님 재킷과 팬츠를 매치한 이른바 '청청패션'으로 시크한 매력을 뽐냈다. 내추럴한 분위기 속 정이찬은 여유로운 눈빛과 포즈로 탁월한 콘셉트 소화력을 입증, 작품에서와는 또 다른 얼굴로 화보의 완성도를 높였다.화보와 함께 인터뷰도 진행됐다. 정이찬은 서바이벌 프로그램을 방불케 했던 '닥터신' 오디션 과정을 회상했다. 캐스팅 확정 이후 "너무 기뻤다"라면서도 캐릭터 특유의 포커페이스를 유지하기 위해 노력했던 일화를 전했다.'뇌 체인지'라는 파격적인 소재에 대해 정이찬은 "'왜 이런 선택을 했을까?' 궁금증이 일었다"라고 털어놨다. 정이찬은 완성도 높은 캐릭터 구축을 위해 장발 헤어스타일은 물론 인사법과 말투, 손짓까지 임성한 작가와 긴밀히 소통하며 작품에 깊이 몰입해 왔다고 덧붙였다.정이찬은 이번 작품을 통해 스스로 성장한 부분에 대해 "촬영하면서 '내가 이 정도로 무언가에 미쳐 있던 때가 있었나?'라는 생각에 반성을 많이 했다. 평소에도 주신이처럼 높낮이 없이 말하고 늘 여유롭게 행동하려고 노력했다. 온종일 '닥터신' 생각만 하니까 매일 꿈에도 나왔다. 이 마음가짐을 기억하며, 앞으로도 항상 마음을 다하는 배우가 되어야겠다고 다짐했다"라고 힘줘 말했다. 끝으로 정이찬은 "영화의 어떤 한 장면만 좋아도 그 영화는 제게 좋은 영화로 남는다"라며 "굳이 말하지 않아도, 눈빛만으로 관객들에게 감정을 전달할 수 있는 배우가 되고 싶다"라고 당찬 포부를 전했다.'닥터신'을 통해 데뷔 첫 타이틀롤을 성공적으로 소화한 정이찬의 더 많은 화보와 인터뷰는 '빅이슈' 347호에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr