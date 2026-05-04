코미디언 김지민과 김준호가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김준호가 '미운 우리 새끼'에서 무인도 임장 중 김지민과 갈등을 겪었다. / 사진제공=SBS

지난해 결혼한 김준호, 김지민 부부가 무인도 임장 관련 문제를 두고 갈등을 빚었다.지난 3일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 김준호는 허경환, 최진혁, 육중완과 함께 경남 통영으로 무인도 임장에 나섰다.이날 김준호는 "섬주(섬 주인)라고 들어봤냐. 할리우드 배우들은 섬주다. 새로운 세상이 열린다"라며 기대감을 한껏 끌어올렸다. 현 섬주에게 협찬받은 장화와 고무줄 바지로 갈아입은 그는 장화 위에 바지를 덧입는 독특한 패션으로 시작부터 웃음을 안겼다.본격적인 섬 임장에 나선 김준호는 멤버들에게 따박섬을 가리키며 자신감을 보였고, 멤버들과 함께 섬 가격 맞추기에 돌입했다. 이후 공개된 가격이 1억 3천만 원에 달하자 현장은 놀라움에 휩싸였다. 김준호는 전화가 잘 터지지 않는 환경을 강조하며 멤버들을 설득하는가 하면 "이 섬을 사면 머드 축제를 열겠다"고 포부를 밝히기도.그러나 섬으로 향하는 길은 녹록지 않았다. 갯벌을 건너야 하는 상황에서 김준호의 몸개그가 펼쳐지며 험난한 여정을 예고했다. 우여곡절 끝에 섬 정상에 도착한 김준호는 캠핑 장비가 완벽하게 갖춰진 공간을 소개하며 낭만적인 섬 라이프를 시작했다. 준비해온 해먹 설치까지 마친 김준호는 "자유의 끝이 뭐냐"라며 자연 속 삶에 대한 로망을 드러냈다. 또한 "트림, 방귀도 다 내 마음대로 할 수 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.이후 김준호는 "지민이가 날 좋아한다"며 달콤한 신혼 생활을 언급하는가 하면, 장모님에게 크루즈 여행을 선물한 일화를 전하며 스윗한 사위 면모도 뽐냈다. 이어 멤버들의 제안에 따라 아내 김지민에게 전화를 걸어 섬 구입 의사를 조심스레 밝혔지만 "뭔 소리야"라는 단호한 한마디로 분위기는 급반전됐다.결국 김준호는 상황을 최진혁에게 떠넘기며 웃음을 더했고, 눈치를 보던 멤버들 역시 서둘러 따박섬을 떠나기로 결정했다. 섬주의 꿈에 부풀었던 김준호는 결국 현실로 돌아왔고 임장은 웃픈 상황 속에 마무리됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr