보이프렌드 팬 콘서트가 전석 매진됐다./사진제공=보이프렌드

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND) 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트가 매진을 기록했다.오는 5월 30일 가빈아트홀에서 개최되는 보이프렌드의 ‘2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season(2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌)’ 2회차 공연이 모두 매진됐다.이번 공연은 보이프렌드의 데뷔 15주년을 맞아 완전체로 진행하는 국내 팬 콘서트다. 오랜만에 여섯 멤버가 모두 모이는 공연인 만큼 개최 소식이 알려진 후 국내외 팬들의 뜨거운 관심이 이어졌다.보이프렌드는 약 8년 만에 팬들과 직접 만나 지난 활동의 순간을 아우르며 기존 히트곡 무대들은 물론, 오는 5월 26일 발매 예정인 미니 6집 ‘Boyager 6(보이저 6)’의 신곡 무대까지 변함없는 모습을 선보일 예정이다.특히 이번 팬 콘서트는 오랜 시간 응원해 준 팬들의 사랑에 보답하기 위해 보이프렌드 멤버들의 마음을 담아 팬들과 함께 호흡할 수 있는 다채로운 코너를 마련했다고 해 기대를 모은다.이번 콘서트는 오는 5월 30일 오후 2시, 오후 6시 진행된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr