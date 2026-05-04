‘가슴 성형만 1000만원’ 이소라, 밥도둑에 깜짝…실비김치+밥 못참아

‘돌싱글즈’ 이소라가 김치 먹방을 펼쳤다.최근 이소라는 실비김치에 밥을 먹는 모습을 게재했다. 대표적인 밥도둑 실비김치에 밥 한그릇을 뚝딱 비워내는 모습이다.앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr