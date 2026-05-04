안성재 셰프가 이끄는 모수 서울이 와인 바꿔치기 논란에 휩싸였다. / 사진=텐아시아DB

와인 유튜버 와인킹이 안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란이 실수가 아니라는 주장을 내놨다.와인킹은 3일 자신의 유튜브 채널에 '피해자는 더 많을 겁니다'라는 영상을 공개하며 모수를 비판했다.와인킹은 "제가 보기에 모수 와인 사건의 가장 큰 피해자는 문제 제기를 한 2층 손님이 아니라 같은 와인을 병째 주문해서 조용히 마시고 있던 1층 손님이라고 본다"고 밝혔다. 이어 "가장 무서운 점은 1층 손님은 아직도 본인이 피해자라는 사실을 모를 것"이라고 말했다.와인킹은 안성재 유튜브 속 한 장면을 인용하며 비판에 나서기도 했다. 영상 속 안성재는 소믈리에게 "모수에 유튜버가 왔지 않냐. 사람들이 관심이 많던데 뭐냐"라고 물었다. 소믈리에는 "디저트 와인을 먹고 싶다더라. 전 모수에서도 그렇고 저는 디저트 와인을 많이 리스트업하지 않는다. 제 스타일이다. 그게 미슐랭의 기준이라는 저희는 3스타를 받을 수 없었을 것"이라고 답했다.안성재 유튜브 영상에 언급된 유튜버는 와인킹이라고. 와인킹은 "이 헤드 소믈리에에게 가장 중요한 기준은 미슐랭 스타를 받고 유지하는 거다. 저는 이 부분이 가슴 아프다. 왜냐하면 와인을 사랑하거나 음식을 사랑하는 분이라면은 고객의 만족이 기준이 돼야 한다고 생각한다"고 말했다.와인킹은 한 네티즌의 댓글을 인용해 '모수 와인 바꿔치기 논란'의 포인트를 짚었다. 이 네티즌은 "다들 언급하지 않은 부분이 있다. 왜 2000년산이 아니라 2005년산을 줬느냐는 질문에 소믈리에가 1층에 바틀로 주문이 들어 와서 바틀이 없어서 그랬다고 대답했다는 점이다. 1층에 바틀 주문이 들어왔으면 그건 1층 주문한 사람이 1병 다 마시는 건데 그게 왜 필요할까"라고 적었다. 또한 "어떤 이유인지 모르겠지만 1층에 있는 2000년산 빈병이 꼭 필요했던 것으로 보인다. 그리고 실제로 사진을 찍을 때는 1층에서 그 빈 병을 가져온 것으로 생각된다"고 주장했다.이에 와인킹은 "바틀째 주문이 들어왔다는 것은 한 병의 와인을 손님이 산 것이다. 그 손님이 주문한 와인은 그 층에 있고 그 손님에게만 온전히 서빙되는 게 맞다"고 말했다. 이어 "문제는 바틀이 1층에 내려가 있었다는 거다. 갖고 와서 손님에게 보여드린 와인은 1층 손님이 병째로 산 1층 손님 와인이다. 그런데 2층에 와인을 잘못 서빙 받은 손님에게 갖고 온 거다. 1층 손님이 병째로 산 와인을 층에 클레임을 제기한 고객의 잔에 서빙한 거다"라고 문제를 제기했다.와인킹은 이번 사안에 대해 "실수가 아니라고 생각한다"고 말했다. 이어 "2000년이나 2005년이나 같은 계열의 와인이고, 웬만해서 알아차릴 수 있는 손님도 없고 클레임을 하는 손님은 더욱 없다고 생각했을 수 있다"며 "이 행위는 와인 프러드, 즉 와인 사기에 해당한다고 본다"고 지적했다.최근 온라인에는 안성재 셰프 식당에서 와인을 바꿔치기 당했다는 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 "식사 중 제공돼야 할 와인과 실제 서빙된 와인이 달랐다"고 주장했다. 이어 잘못 서빙된 와인이 10만원가량 저렴했다는 점과, 이를 인지한 담당 소믈리에의 미숙한 대처를 문제로 지적했다. 이에 모수 서울은 공식 입장문을 통해 사과하며 사태를 수습했다.안성재 셰프는 2024년 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 통해 이름을 알렸다. 미슐랭 2스타를 받은 파인다이닝 식당 '모수 서울'을 운영하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr