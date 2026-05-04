TWS 미니 5집 단체 오피셜 포토 / 사진 제공=플레디스(하이브)

TWS 미니 5집 단체 오피셜 포토 / 사진 제공=플레디스(하이브)

그룹 TWS(투어스)가 미니 5집 'NO TRAGEDY'(노 트래지디)로 첫 밀리언셀러를 달성한 가운데 앨범 초동 판매량 자체 최다 기록을 세웠다.4일 한터차트에 따르면 TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 신보는 발매 첫 일주일(집계 기간 4월 27일~5월 3일) 동안 111만 2770장 팔려 주간 음반 차트 1위에 올랐다. 이 앨범은 발매 첫날(4월 27일)에만 약 83만 장 판매됐고, 4일 차인 지난달 30일 100만 장을 넘기며 '밀리언셀러'를 달성했다.타이틀곡 '널 따라가 (You, You)'는 공개 직후 멜론, 지니뮤직, 벅스 등 국내 주요 음원 차트에 진입했다. 유튜브 한국 '일간 인기 뮤직비디오'(4월 28일 자) 4위를 찍었고, 공개된 지 6일 만에 조회 수 2000만 회를 돌했다.'널 따라가 (You, You)'의 중독성 있는 훅 구간 "Dda-rum"을 활용한 '따름 챌린지'도 화제다. 좋아하는 상대를 따라가고 싶은 마음을 리드미컬한 스텝으로 표현한 안무가 특징이다. 챌린지 음원은 인스타그램의 '릴스 인기 상승 오디오' 차트(5월 3일 오후 1시 기준) 2위까지 올랐다.TWS는 오는 6일 MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연해 컴백 둘째 주 활동을 이어간다. 이어 일본으로 건너가 8일 'KCON JAPAN 2026', 9일 'Kstyle Party 2026'에 출격하며 글로벌 팬들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr