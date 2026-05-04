에스파 정규 2집 선공개 싱글 'WDA' 티저 이미지/ 사진 제공=SM

에스파 정규 2집 선공개 싱글 'WDA' 티저 이미지/ 사진 제공=SM

그룹 에스파(aespa)가 선공개 싱글 'WDA (Whole Different Animal)'(홀 디퍼런트 애니멀)로 컴백 예열에 나선다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드) 선공개곡 'WDA (Whole Different Animal)'은 오는 11일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 오픈된다.4일 에스파 공식 SNS 채널을 통해 공개된 'WDA' The Creature(더 크리처) 티저 이미지에는 에스파 세계관에 혼란이 생기고, 이로 인해 탄생한 크리처가 담겼다. 이와 함께 긴장감에 휩싸인 멤버들의 모습이 공개됐다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'는 선공개곡 'WDA (Whole Different Animal)'를 비롯한 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성됐다. 이번 앨범을 기점으로 에스파는 세계관의 새 챕터를 연다.에스파는 앞서 정규 1집의 선공개 타이틀곡 '수퍼노바'로 음원 차트 1위를 기록하는 등 성과를 냈다. 이번 정규 2집 선공개곡으로도 호성적을 낼지 눈길이 쏠린다.에스파 정규 2집 'LEMONADE'는 오는 29일 오후 1시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr