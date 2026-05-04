사진=배우 강소라 SNS 배우 강소라가 광고 화보 촬영 현장 사진에서 놀라운 몸매를 자랑했다.

배우 강소라가 광고 화보 촬영 현장 사진 속 놀라운 몸매를 자랑했다.강소라는 지난 1일 본인의 SNS를 통해 광고 모델 발탁 소식을 전하며 여러 장의 비하인드 컷을 게시했다.공개된 사진에는 보라색 민소매 원피스를 착용한 강소라의 모습이 담겼다. 그는 몸에 밀착되는 의상을 입고 무릎을 꿇고 앉은 채 포즈를 취하고 있다. 군살 없는 체형과 선명한 라인이 드러나 시선을 모았다.두 아이를 출산한 뒤에도 유지 중인 모습에 누리꾼들은 긍정적인 반응을 보였다. 해당 게시물에는 그의 자기관리를 높게 평가하는 의견들이 이어졌다.한편 강소라는 2020년 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr