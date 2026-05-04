가수 권정열이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'히든싱어8'에 출연하는 가수 권정열 / 사진제공=JTBC

2014년 김윤주와 결혼한 가수 권정열(십센치, 10CM)가 '히든싱어8'에 출연한다.5일 방송되는 JTBC '히든싱어8' 6회에서는 목소리가 지문인 싱어송라이터 십센치가 여섯 번째 원조 가수로 출연, 역대 원조 가수 중 가장 높은 자신감으로 우승을 노린다.독보적인 음색으로 사랑받는 십센치는 '히든싱어' 출연이 자신의 버킷리스트였다며 이번 시즌 무대에 오르는 기쁨을 전한다. 과거 김종서, 윤도현 등을 모창하며 노래를 연습했다고 밝힌 그는 다양한 창법이 섞인 자신의 목소리를 따라 하는 게 어려울 거라고 호언장담한다.이에 MC 전현무는 "그렇게 말하고 준우승한 원조 가수가 많다"라며 지난 회차에서 준우승했던 윤하, 다비치 이해리, 김현정을 언급한다. 하지만 십센치는 "연습을 좀 덜 하고 오신 게 아니냐"라고 깜짝 발언해 모두를 놀라게 한다. 허경환이 "컨셉을 잘못 잡고 온 거 같다"고 말리지만 십센치는 "재미없을까 봐 걱정된다"라며 꿋꿋하게 소신을 밝힌다.또한 원조 가수가 아닌 사람을 투표하는 1라운드부터 3라운드까지 0표를 받을 거라고 하면서 "0표가 아니라면 '히든싱어' 헌정 송을 만들겠다"고 공약까지 내세워 기세를 이어갈 수 있을지 주목된다.0표 공약까지 선언할 정도로 당당한 원조 가수 십센치와 모창능력자들과의 본격적인 대결이 기대되는 가운데 십센치 편에는 그의 최애 곡이자 실화를 바탕으로 쓰여 공감을 자아내는 '스토커'가 등장한다. 십센치가 쟁쟁한 모창능력자들을 뚫고 정말 0표를 기록할 수 있을지 관심이 쏠린다.'히든싱어8'은 5일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr