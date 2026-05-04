김준수 프로모션 스케줄러/ 사진 제공=팜트리아일랜드

가수 김준수(XIA)가 프로모션 스케줄러를 공개하며 6월 2일 컴백을 확정했다.김준수는 4일 공식 SNS에 정규 5집 'GRAVITY(그래비티)' 프로모션 스케줄러를 공개하고 6월 2일 컴백을 알렸다.공개된 스케줄러에 따르면 김준수는 오는 6일 프롤로그 필름을 시작으로 콘셉트 포토, 콘셉트 필름, 트랙리스트, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.이미지에는 'XIA 5TH FULL ALBUM' 텍스트를 중심으로 각 콘텐츠 공개 일정이 궤도를 그리듯 배치됐다. '중력, 끌어당기는 힘'을 의미하는 정규 5집 'GRAVITY(그래비티)'의 콘셉트와 어우러진 구성으로, 서로 다른 시간을 지나왔음에도 결국 다시 한 지점으로 이끌리듯 변하지 않는 끌림과 관계에 대한 이야기를 담았다.김준수는 'GRAVITY(그래비티)'를 통해 또 한 번 음악적 변화를 선보인다. 타이틀곡 'GRAVITY'는 강렬한 베이스 라인과 신디사이저 사운드가 특징인 일렉트로닉 하우스 장르다. 에너제틱한 퍼포먼스 역시 강렬한 인상을 남길 것으로 보인다.김준수(XIA)의 정규 5집 'GRAVITY(그래비티)'는 오는 6월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다. 김준수는 6월 12일부터 14일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 '2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT GRAVITY IN SEOUL'을 개최하며 아시아 투어에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr