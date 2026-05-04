토니안이 과거 방송국에서 비밀 연애를 했다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

토니안이 과거 방송국 계단에서 비밀 연애를 했다고 밝혔다./사진제공=SBS

토니안이 H.O.T. 멤버들 몰래 비밀 연애를 했다고 밝혔다.지난 3일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 토니안의 집을 찾은 문희준, 박준형, 장수원의 모습이 담겼다.이들은 당시 아이돌들의 비밀 연애에 대해 이야기를 나눴다. 박준형은 "내가 남자 아이돌이 연애할 수 있도록 길을 열어줬다"고 말했다. 이에 문희준은 "오히려 그 이후 연애 금지가 더 심해졌다. '30살이 되고 나서 하라'는 이야기를 들었다"고 밝혔다.데이트는 어디서 했냐는 질문에 토니안은 "주로 차 안이나 한강이었다. 가보면 연예인들이 많이 보였다"고 회상했다. 문희준도 "한강은 연예인 대기실이었다"고 거들었고, 장수원은 "선팅이 너무 진해서 창문을 내릴 때 서로 인사하기도 했다"고 덧붙였다.토니안은 방송국에서 몰래 만나기도 했다며 "같이 하는 프로그램이 있으면 방송국 2층 계단에서 몰래 만나기도 했다"고 밝혔다. 이에 문희준은 "우리 팀은 대기실에 있는데, 넌 방송하러 가서 연애를 한 거냐"고 배신감을 드러냈고, 토니안은 "너무 힘들어서 기운을 받는 것"이라고 해명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr