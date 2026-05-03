DAY6 원필 솔로 콘서트 Unpiltered / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

DAY6 원필 솔로 콘서트 Unpiltered / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

DAY6 원필 솔로 콘서트 Unpiltered / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

DAY6 원필 솔로 콘서트 'Unpiltered' / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

DAY6 원필 솔로 콘서트 'Unpiltered' / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

데이식스 원필이 '언필터드'라는 이름에 걸맞은 무대를 선보였다. 원필은 댄스 가수로 변신하는가 하면, 섬세한 피아노 연주를 선보이는 등 극과 극을 오가는 매력으로 두 번째 단독 솔로 콘서트를 채웠다.원필은 3일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 솔로 콘서트 'WONPIL SOLO CONCERT 'Unpiltered''(언필터드)를 열었다. 지난 1일부터 사흘간 진행된 공연의 마지막 회차다. 지난 2022년 3월 첫 단독 공연 'Pilmography'(필모그래피) 이후 약 4년 2개월 만에 성사된 솔로 콘서트로, 솔로 미니 1집과 동명으로 기획됐다.이날 원필은 솔로 미니 1집 수록곡인 Toxic Love'(톡식 러브), '어른이 되어 버렸다'로 공연의 포문을 열었다. 오프닝 무대를 마친 원필은 "드디어 두 번째 솔로 콘서트로 돌아왔다"며 "오늘은 공연 마지막 날이다. '언필터드'를 보내줘야 한다니 많이 아쉽고, 잊지 못할 앨범이 될 것 같다"고 말했다.원필은 공연명 '언필터드'처럼 있는 그대로의 자신을 보여주겠다고 예고했다. 그는 "오늘 새로운 모습을 많이 보게 되실 거다. 마이데이(팬덤명)이 아는 모습이 전부가 아니다"라고 했다. 평소 부드럽고 귀여운 이미지의 원필은 "나는 굉장히 거친 사람이고, 마냥 잘 웃거나 마냥 귀여운 사람은 아니다"라고 해 웃음을 자아냈다.다양한 모습을 보여주겠다던 예고대로 원필은 다채로운 무대를 준비했다. 댄스 가수로 변신한 것. '축가', '사랑, 이게 맞나봐', '백만송이는 아니지만', 'Up All Night'(업 올 나잇) 등의 무대에는 댄서들과 함께 올라 춤을 추며 노래했다. 밴드 멤버에게서는 흔히 볼 수 없는 댄스 무대에 객석에서는 함성이 터져 나왔다.원필은 댄스 아이돌 연습생 출신다운 춤 선을 자랑했다. 흰장미를 들고 있던 그는 이를 팬들 쪽으로 건네는 듯한 동작을 취하는가 하면, 장미를 입에 물고 치명적인 표정을 짓기도 했다. 댄스 무대를 마친 원필은 "몸짓 괜찮았나. 별거 아니다"라고 너스레를 떨었다. 그는 "춤을 준비하며 너무 과하지 않을까 걱정도 했다. 이럴 때 아니면 언제 하겠나. 연습생 때 연습했던 게 진짜 도움이 됐다"고 밝혔다.피아노를 활용한 무대도 돋보였다. 원필은 피아노가 놓인 리프트에 올라타 '피아노', '마치 흘러가는 바람처럼', '예뻤어' 등을 선보였다. 그는 유려한 피아노 연주를 하는 동시에 노래를 불렀다. 특히 '예뻤어' 때는 팬들의 떼창이 공연장을 가득 채웠다.원필은 '그리다보면'을 가창한 뒤 곡 탄생 비화를 밝혔다. 그는 어린 시절의 자신을 회상하며 "인간으로서 나라는 사람이 아직 진행 중이다. 어렸을 때 그렸던 모습에 조금 못 도달했고, 미완성이다. 더 어른답고 싶고, 더 멋있는 사람이고 싶은데 아직 그렇진 못한 것 같다. 미완성이지만 완성이 되고 싶어 계속 성장해 나가고 있다. 여러분도 꿈꿔왔던 그림을 아직 완성하지 못했다면 나와 함께 살아가며 완성했으면 좋겠다"고 말했다.데이식스 멤버들이 공연장을 찾아 원필을 응원했다. 성진과 도운은 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼다. 특히 데이식스 이븐 오브 데이 곡인 '사랑, 이게 맞나 봐'에는 도운 목소리가 나오는 구간이 있다. 원필은 "도운아 불러라"라고 소리쳤고, 자리에서 일어난 도운이 응원봉을 손에 꼭 쥔 채 노래하는 모습이 전광판에 송출됐다.첫 번째 솔로 콘서트 당시에는 눈물을 펑펑 흘렸던 원필. 그는 "그때는 입대 앞두고 있었고 코로나 상황도 있어 마음이 아팠다. 콘서트 때 팬들 목소리를 못 듣고 바로 그다음 날 머리 깎고 진해에 있는 훈련소로 갔던 기억이 선명하다. '필모그래피'란 앨범은 아픈 손가락 중 하나다. 이번 콘서트를 하며 후련하게 털어놓고 갈 수 있게 됐다. 그때는 조금 슬펐는데 지금은 그렇지 않고 행복하다"고 했다.이어 "4년 전 콘서트가 아픈 손가락이었어서, 이번에는 그저 행복하고 즐겁게 공연을 보여드리고 싶었다. 좋아해 주셔서 다행이고, 안무 연습실에서 흘렸던 땀방울이 보상받는 것 같다. 두 번째 솔로 콘서트라 더 잘 해내고 싶은 마음이 컸다. 앨범을 준비하면서도 새로운 모습을 많이 보여드리고 싶었고, 준비하는 동안에도 행복했다. 곡이 잘 안 써지던 시기도 있지만, 창작자로서 숙명이라고 생각하고 작업했다"고 소감을 밝혔다.가족 같은 존재인 데이식스도 언급했다. 원필은 "우리는 가족이자 전우다. 다음 주에 마카오 콘서트를 앞두고 있기도 하고, 지금 다들 바쁘다. 바쁜 와중에 와서 응원해 줘서 고맙다. 멤버들이 없으면 내가 없다. 앞으로도 계속해서 성진이 형, 도운이, 영케이 형과 같이 좋은 음악을 들려드릴 수 있게 열심히 하겠다"고 말했다.원필은 지난 3월 솔로 미니 1집 '언필터드'를 발매했다. 원필은 전곡 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터의 면모를 뽐냈으며, 일곱 트랙 모두 발매 당일 멜론 톱 100 차트에 이름을 올렸다. 공연은 예매 오픈 후 3회 공연 모두 전 회차 전석 매진됐다. 원필이 속한 데이식스는 9일 마카오, 16일~17일 부산, 6월 20일~21일 고베 등지에서 단독 콘서트를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr