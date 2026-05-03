DAY6 원필 솔로 콘서트 Unpiltered / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

데이식스 원필이 솔로 콘서트를 개최한 가운데, 멤버들이 공연장에 발걸음했다.원필은 3일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 솔로 콘서트 'WONPIL SOLO CONCERT 'Unpiltered''(언필터드)를 열었다. 지난 1일부터 사흘간 진행된 공연의 마지막 회차다.데이식스 멤버들이 공연장을 찾아 원필을 응원했다. 성진과 도운은 응원봉을 흔들며 공연을 즐겼다. 이날 원필은 데이식스 유닛인 데이식스 이븐 오브 데이의 '사랑, 이게 맞나 봐'를 선보였다. 이 곡에는 공연장에 발걸음한 도운의 목소리가 나오는 구간이 있다.해당 구간이 나오기 직전, 원필은 "도운아 불러라"라고 소리쳤다. 도운은 자리에서 일어나 응원봉을 손에 꼭 쥔 채 노래했다. 이 모습이 전광판에 송출되며 객석에서는 함성이 이어졌다.한편, 원필은 지난 3월 솔로 미니 1집 '언필터드'를 발매했다. 원필은 전곡 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터의 면모를 뽐냈으며, 일곱 트랙 모두 발매 당일 멜론 톱 100 차트에 이름을 올렸다. 공연은 예매 오픈 후 3회 공연 모두 전 회차 전석 매진됐다. 원필이 속한 데이식스는 9일 마카오, 16일~17일 부산, 6월 20일~21일 고베 등지에서 단독 콘서트를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr