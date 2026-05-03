사진 = 장나라 인스타그램

사진 = 장나라 인스타그램

사진 = 장나라 인스타그램

가수 겸 배우 장나라의 동안 미모가 시선을 끈다.최근 장나라는 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장나라는 장나라는 따뜻한 조명이 비치는 실내 공간에서 거울을 바라보며 쪼그려 앉아 휴대폰으로 셀카를 찍고 있다. 장나라는 화이트 컬러 후드 재킷을 머리까지 덮어쓴 채 블랙 팬츠와 스니커즈를 매치해 편안한 분위기를 연출하고, 가죽 소파와 액자, 옷걸이와 쇼핑백이 놓인 공간 속에서 자연스럽게 스며드는 일상적인 무드를 만들어낸다.이어진 사진에서 장나라는 별이 그려진 듯한 밤하늘과 해변 풍경이 펼쳐진 배경 앞에 서서 블랙 캡과 안경, 넉넉한 핏의 아우터를 입고 고개를 살짝 숙인 채 차분한 분위기를 이어간다. 어두운 색감 속에서도 또렷하게 드러나는 실루엣과 고요한 배경이 어우러지며 조용한 감성을 완성한다.또 다른 사진에서 장나라는 해 질 녘 야외 산책로를 따라 걸으며 뒤를 돌아보는 모습이 담겼다. 장나라는 퍼플 캡과 데님 재킷, 밝은 톤의 팬츠와 스니커즈를 매치해 캐주얼한 스타일을 보여주고 돌길과 잔디, 낮게 이어진 담장과 가로등 불빛이 어우러진 거리 위에서 한층 편안한 분위기를 이어간다.이를 본 팬들은 "예쁜언니 데뷔기념일 축하해요" "항상 응원합니다아" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 동안이셔" "상큼해요" 등의 반응을 보였다.한편 1981년생으로 45세인 장나라는 2022년 6살 연하의 카메라 감독과 결혼했다. 장나라는 또 SBS '굿파트너2'로 돌아와 시청자들과 만난다. '굿파트너2'는 국내 최초 이혼 로펌의 대표 변호사 차은경(장나라 분)이 지독한 인연의 파트너와 손잡고 피할 수 없는 도전에 나서는 휴먼 법정 오피스 드라마다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr