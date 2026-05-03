사진 = 윤세아 인스타그램

사진 = 윤세아 인스타그램

배우 윤세아의 우아한 미모가 눈길을 사로잡는다.최근 윤세아는 자신의 인스타그램에 검은 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 윤세아는 베이지 톤의 시스루 퍼프 슬리브가 돋보이는 상의와 블랙 스팽글 드레스를 매치한 채 상반신을 살짝 틀어 서 있다. 윤세아는 단정하게 정리된 단발 헤어에 진주 장식 이어링을 더하고 손을 얼굴 가까이 들어 올려 머리카락을 정리하는 자연스러운 동작을 이어가며 은은하게 빛나는 소재와 부드러운 표정이 조화를 이루어 우아한 분위기를 자연스럽게 이어간다.이어진 사진에서 윤세아는 전신이 드러난 채 벽면 앞 콘솔 테이블에 한 손을 가볍게 짚고 서 있다. 윤세아는 허리를 따라 떨어지는 블랙 스팽글 드레스와 중심의 장식 버클이 강조된 실루엣을 완성하고, 발끝까지 이어지는 라인과 포즈가 공간의 따뜻한 조명과 맞물리며 차분하면서도 고급스러운 분위기를 자연스럽게 이어간다.이를 본 팬들은 "왜이렇게 아름다우십니까" "드레스도 헤어스타일도 전부 화려한데 얼굴이 제일 화려해요" "너무 예뻐" "너무너무 골져스" "진짜 퀸" "아름답고 우아해요" 등의 반응을 보였다.한편 윤세아는 1978년생으로 JTBC 드라마 '러브미'에서 낭만 관광 가이드 진자영 역으로 시청자들을 만났다. 작품은 가족 구성원들이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 담는다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr