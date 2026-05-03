사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 밝은 표정과 사랑스러운 포즈로 현장의 분위기를 환하게 물들이며 시선을 사로잡았다.최근 홍지윤은 자신의 인스타그램에 "오늘도 감사합니다"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 홍지윤은 청록색 톤의 트럭 앞에 서서 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 트럭 옆면에는 붉은 색 배경의 문구와 함께 꽃 장식이 놓여 있고, 바로 옆에는 '트롯바비 홍지윤'이라고 적힌 대형 이미지가 자리하고 있어 현장 분위기를 한눈에 보여준다. 그 앞에서 홍지윤은 베이지 톤 집업 니트에 블랙 하의를 매치한 차림으로 자연스럽게 몸을 살짝 기울인 채 양손으로 손가락 하트를 만들고 있다.부드럽게 웨이브를 준 헤어와 또렷한 메이크업이 어우러지며 밝고 사랑스러운 이미지가 강조되고, 트럭의 컬러풀한 배경과 대비되면서 인물의 표정과 포즈가 더욱 선명하게 드러난다. 가까이 배치된 꽃 장식과 홍지윤의 포즈가 자연스럽게 이어지며 현장감 있는 장면을 완성한다.이를 본 팬들은 "와 지윤님 얼굴이 너무 예쁘네요" "우리 가수 늘 응원합니다" "너무 예뻐" "사랑스런 귀요미 패셔니스타 홍지윤" "지윤님 너무 예쁘네요" "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 과거 홍지윤은 MBN '현역가왕3' 간담회에서 우승 상금 1억원 전액 기부 뜻을 밝힌 바 있다. 당시 홍지윤은 "제가 2021년 '미스트롯2' 출연 당시 '우승을 하게 되면 상금을 기부하겠다'는 공약을 걸었는데 2위를 차지해서 뜻을 이루지 못해 이번에 공약을 이행하려 한다"고 말했다.우승 소감 당시 홍지윤은 "다른 오디션을 통해 데뷔했기 때문에 현역으로 뛰기에는 부족한 부분이 많았는데 이번에 '현역가왕3'에 나오기 전까지 가수로서 발전한 모습 보여주고 싶었고 누구보다 멋진 음악인 되고 싶은 욕심이 있다"며 "그런 마음 대중분들께 보여주고 싶다"고 각오를 다졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr