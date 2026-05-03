최우식이 속옷도 없이 여행을 떠났다./사진제공=tvN '꽃청춘'

박서준, 정유미, 최우식이 동대구로 떠난다./사진제공=tvN

정유미, 박서준, 최우식이 낭만을 가장한 생고생 여행을 떠난다.3일 오후 7시 30분 첫 방송되는 tvN ‘꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션’에서는 실시간 라이브 방송 중 납치된 정유미, 박서준, 최우식이 하루 10만 원만 쓸 수 있는 가성비 여행을 시작한다.가짜 사전 모임의 덫에 걸린 정유미, 박서준, 최우식은 나영석 PD와 5000명의 구독자가 짜 놓은 실시간 라이브 방송에 자연스럽게 참여한다. 끊임없이 올라가는 구독자들의 댓글에 세 사람이 깜빡 속아버리는 가운데 허를 찌르듯 ‘꽃보다 청춘 : 리미티드 에디션’ 현수막이 등장하며 납치 작전을 알게 돼 웃음을 선사한다.특히 이번 여행에는 다양한 ‘리미티드’가 존재하는 가운데 용돈 제한까지 생겨 식사부터 숙소까지 하루 용돈 10만 원으로 해결해야 해 짠내 나는 여행을 예감케 하는 상황. 정유미는 “시골 민박집도 괜찮다”라며 경비 줄이기에 동참하면서 과연 이들의 첫 숙소는 어디일지 궁금증을 자극한다.세 사람은 휴대전화도 사용하지 못하는 만큼 지도로 목적지를 찾아야 한다는 상황에 혼란스러워한다. 그러다 정유미가 대학교 재학 시절에 다니던 길을 떠올리며 추억에 빠지자 최우식이 이 모습을 캠코더로 담으며 깨알같이 낭만을 챙긴다.동대구역에선 세 사람의 고생길이 본격적으로 열린다. 그중 최우식은 여벌 옷은 물론 속옷도 없어 역대급 위기에 처한다. 급기야 정유미에게 긴급 SOS를 요청한다고 해 어떤 비상사태가 발생한 것일지 호기심을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr