홍인규가 무릎을 꿇었다./사진=텐아시아DB

홍인규가 지각 합류에 무릎을 꿇었다./사진제공=채널S

개그맨 홍인규가 선배 김대희의 으름장에 무릎 꿇고 빌었다.지난 2일 방송된 채널S 예능 ‘니돈내산 독박투어4’ 48회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 부산항에 집결해 일본으로 크루즈 여행을 떠나는 모습이 펼쳐졌다.이날 부산역에 모인 장동민은 “여기서 부산항까지 연결돼 있어서 크루즈를 편하게 탈 수 있다”고 설명했다. 김대희는 “그럼 부산에서 맛있는 거 먹고 크루즈를 타면 되겠네”라며 설레어 했다. 직후 장동민은 “홍인규가 개인 스케줄 때문에 크루즈 탑승 때 합류하기로 했다”고 알렸고, 이에 네 명은 부산역 근처에 있는 ‘차이나타운’으로 가서 70년 전통의 수제 만두를 맛있게 먹었다. 이들은 자갈치 시장으로 이동해 김준호가 추천한 곰장어 맛집에서 소주까지 페어링했다. 식당 사장님은 “곰장어가 남성 스태미나에 좋다”며 특대 사이즈 곰장어를 구웠는데, ‘다둥이 아빠’ 김대희는 “난 스태미나 필요 없는데~”라며 ‘근자감’을 내뿜은 반면, 2세 계획 중인 ‘새신랑’ 김준호는 “난 필요해”라며 폭풍 먹방을 선보여 모두를 폭소케 했다.비슷한 시각, 홍인규는 부산역에 도착했다. 그는 영화 ‘타이타닉’의 레오나르도 디카프리오 패션을 ‘복붙’한 의상을 선보여 눈길을 끌었다. 잠시 후 ‘독박즈’가 합류했고, 김대희는 “너 나랑 스타일 겹친다. 근데 내가 더 디카프리오 닮았다”라고 주장했다. 이에 홍인규가 강력 반박하자, 김대희는 “원래 지각하면 1독에 숙박비 내는 거 알지? 규정대로 할까?”라며 으름장을 놨다. 홍인규는 즉시 무릎을 꿇으면서 비는 등 태세전환을 했다. 대환장 케미 속, 이들은 ‘교통비 독박자’를 뽑았고 여기서는 홍인규가 꼴찌를 했다.이후 일본 사세보항으로 떠나는 크루즈에 탑승한 이들은 미리 예약한 스탠다드 룸과 스위트룸을 둘러봤다. 바다 뷰를 품은 프라이빗 욕조까지 있는 스위트룸에 모두가 감탄하던 중, 장동민은 “크루즈 편도 이용료에 특별 할인을 받아서, 총 금액이 250만 원 정도가 나왔다”며 “가격이 세니까 3번의 게임을 통해 1위부터 5위까지 차등 정산하자”고 ‘크루즈 선수권’ 대회를 제안했다. 첫 번째 종목으로는 ‘한 발로 코어 잡기’를 했다. 잠자리 배정까지 걸린 가운데, ‘독박즈’는 젊은 사람도 땅 위에서 하기 힘든 대결을 벌였고, 그 결과 장동민이 ‘헬스남’ 유세윤을 꺾으며 1등를 차지했다. 이에 홍인규는 “와! 실리프팅으로 젊어진 ‘실’카프리오 장동민이 ‘짐’카프리오 유세윤을 눌렀다”며 ‘샤라웃’ 해 웃음을 안겼다.저녁 시간이 되자, ‘독박즈’는 각국의 다양한 요리들이 가득한 뷔페로 향했다. ‘먹식이’ 김준호는 “거의 결혼식장 수준이네”라며 만족스러워 했다. 든든하게 배를 채운 이들은 ‘크루즈 선수권’ 대회 두 번째 종목으로 수저, 포크, 나이프, 젓가락을 이용한 타이밍 게임을 했다. 이때 장동민은 ‘칼젓’(나이프+젓가락)이란 단어가 나오자 “내가 그런 얘기 많이 들었다”며 상의를 들어 올려 자신의 젖꼭지를 노출했다. 그의 ‘칼젖’ 인증 퍼포먼스에 모두가 빵 터진 가운데, 치열한 눈치 싸움 끝에는 유세윤이 1등, 김준호가 최하위를 기록해 희비가 엇갈렸다.‘독박즈’는 화려한 라틴 공연을 보러 갔다. 여기서 이들은 라틴 댄서들의 흥폭발 무대에 빠져들었다. 급기야 모두가 자리에서 일어나 무아지경 댄스를 선보였다. 신나게 땀을 흘린 이들은 마지막 게임으로 신발 어프로치 게임을 했다. 이 대결에서도 ‘지니어스’ 장동민은 홀인원급 실력을 보여줘 종합 우승을 차지했다. 이로써 장동민은 크루즈 비용 250만 원 중 약 16만 6000원만 지불하는 동시에, 스위트룸 단독 취침을 확정했다. 반면 김준호는 최하위로 무려 91만 3000원의 비용을 지불했으며, 창문 없는 스탠다드룸에서 자게 돼 씁쓸하게 웃었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr