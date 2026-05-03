주우재가 50만원 플렉스를 선보인다./사진=텐아시아DB

주우재가 50만원 플렉스를 선보인다./사진제공=넷플릭스

최근 인생 최고 몸무게인 70kg를 찍었다고 밝힌 주우재가 욕망의 50만 원 플렉스를 선보인다.3일 오후 5시 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버' 11회는 평소 가족 같은 끈끈한 팀워크를 강조해온 멤버들이 진짜 ‘가족’이 되어 50만 원의 저녁 한상을 준비한다.주우재는 뜻하지 않게 ‘50만 원’의 상금을 취득하자 소식좌를 버리고 180도 변신한다고 해 시선을 사로잡는다. 주우재는 “내가 지금까지 이 제작진과 4-5년을 함께 했는데 50만 원을 받은 게 처음이야”라며 감격에 빠지더니 “나는 이 돈으로 제대로 쇼핑해 보고 싶어”라고 저녁 식재료 쇼핑에 큰 기대를 드러낸다.그러나 끈끈한 사랑으로 묶여진 가족인 만큼 멤버들의 몸이 주렁주렁 엮인 상태로 식재료 쇼핑부터 음식 만들기까지 모든 것을 다 해야 하는 상황. 엎친 데 덮친 격으로 주우재의 김치찌개 로망과 상반된 된장찌개 대세론이 부각되면서 주요 메뉴부터 치열하게 갈린다.주우재는 자신이 그토록 원하는 ‘통삼겹이 들어간 김치찌개’를 먹을 수 있을지, 게다가 50만 원 장보기로 마련한 식재료로 5인 저녁 식사가 가능할지, 소식자 주우재의 심장도 뛰게 만든 ‘욕망의 50만 원’으로 시작된 저녁 상차림에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr