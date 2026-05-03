SBS '런닝맨'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'와 동시간대 방송되는 MBC '최우수산'이 출사표를 던졌다./사진제공=MBC

SBS '런닝맨'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'와 동시간대 방송되는 MBC '최우수산'이 출사표를 던졌다./사진제공=MBC

SBS '런닝맨'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'와 동시간대 방송되는 MBC '최우수산'이 출사표를 던졌다./사진제공=MBC

SBS '런닝맨'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'와 동시간대 방송되는 MBC '최우수산'이 출사표를 던졌다./사진제공=MBC

SBS '런닝맨'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'와 동시간대 방송되는 MBC '최우수산'이 출사표를 던졌다. 이 프로그램은 지난달 0.9%의 최저 시청률로 종영한 '마니또 클럽'의 후속 예능이다.지난달 28일 오후 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서는 '최우수산(山)' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형, 김명엽 PD가 참석했다.'최우수산'은 산속에서 펼쳐지는 미션을 수행하며 도토리를 쟁취하고, 정상을 향해 경쟁하는 국내 최초 산(山)중 버라이어티 예능이다. '2025 MBC 방송연예대상' 남자 최우수상 수상자인 유세윤과 일명 '패배자들'로 불리는 장동민, 붐, 양세형, 허경환까지 베테랑 코미디언들의 조합으로 이목을 끈다.이날 행사에서는 실제 최우수상 수상자였던 하하가 아닌 허경환이 섭외된 배경에 대한 질문이 나왔다. 김명엽 PD는 "'태어난 김에 세계일주'를 보면 덱스 같은 역할이 필요하다. 허경환 씨가 잘생기고 멋있다. 굳이 따지면 저희 프로그램의 덱스 롤이지 않을까"라고 설명했다.기획 과정에 관해 김 PD는 "유세윤 님의 '패배자' 해프닝에서 출발한 기획이었다. 처음부터 산에 갈 생각은 없었다. 멤버들을 보니 거의 100년에 가까운 경력을 가진 베테랑 예능인들이더라. 안 해본 게 무엇일지 찾다 보니 회의를 오래 했고, 이야기가 점점 산으로 가다가 결국 실제로 산에 가게 됐다"고 밝혔다. 이어 "막상 산에 가보니 나쁘지 않아서 해볼 만하겠다고 판단했고, 그렇게 시작하게 됐다"고 덧붙였다.또 하하가 출연하지 않는 이유에 관해 "하하 형님도 함께하길 원했지만, '런닝맨'이 같은 시간대에 방송되는 상황이라 출연이 어려웠다"고 설명했다.목표 시청률에 관한 질문도 이어졌다. 김 PD는 "최근 '런닝맨'과 '1박 2일'의 2049 시청률이 약 2% 수준이더라. 이를 넘는 것이 목표이고, 그 수치를 넘어야 '최우수산'이 정규 편성으로 이어질 수 있다고 본다"고 말했다.이를 들은 양세형은 "우리 프로그램이 파일럿으로 5회차인데, 다섯 번 중 한 번이라도 2%를 넘으면 정규 편성이 되는 거냐"고 되물었다. 붐은 "또 플랜 B가 있다. 만약 '최우수산'이 우리가 원하는 수치보다 낮게 나오면 최우'수산'으로 바다로 간다. 수산 쪽으로 갈 준비가 돼 있다. 플랜 B를 가동하겠다"고 말해 웃음을 더했다.장동민은 "'최우수산'은 고생 끝에 낙이 온다는 걸 느끼게 해준다. 정상에 올랐을 때 지금까지 느끼지 못했던 걸 경험할 수 있다. 시청자들에게도 그걸 전달하려고 제작진 모두 노력하고 있다. 즐거움은 기본이고, '대한민국에 이런 곳이 있었어?'라는 생각이 들게 하고 싶었다. 고생 끝에 남는 게 있다는 점이 차별성"이라고 설명했다.김 PD는 프로그램의 키 포인트에 관해 "프로그램을 만들 때 가장 중요하게 생각했던 건, 진짜 시청자 입장에서 어떤 게 재미있겠느냐는 점이었다. 나도 시청자라고 생각하면 TV에서 연예인분들이 개고생할 때가 제일 재밌더라"라고 말했다. 이어 "이번에는 예능에서 거의 다뤄본 적 없는 우리나라 대표 산인 지리산 백무동 코스를 거쳐 천왕봉까지 오르는 해발 1915m 도전에 나선다. 예능이지만 오락성뿐 아니라 진정성과 개고생까지 모두 담은 프로그램이니 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.김 PD는 "내가 '라디오스타'를 오래 하면서 배우, 가수 등 수백 명의 연예인을 만났는데, 예능의 핵심은 결국 웃음이라고 생각한다. 그걸 가장 잘 소화하는 분들이 희극인, 예능인이라고 느꼈다"며 출연진 구성에 대한 만족감을 표했다. 이어 "최근 다양한 예능이 많지만, 시청자분들이 편하게 웃으면서 볼 수 있는 예능을 선호하게 되더라. 나도 그런 프로그램을 만들고 싶었고, 그러다 보니 이런 멤버 구성이 나오게 됐다"고 기대를 당부했다.'최우수산'은 5월 3일 오후 6시 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr