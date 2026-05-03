지예은이 지석진의 롤모델이 됐다./사진=텐아시아DB

지예은이 지석진의 롤모델이 됐다./사진제공=SBS

지석진(60)이 지예은(31)을 롤모델이라고 밝혔다.3일 오후 6시 10분 방송되는 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 ‘아이오아이(I.O.I)’의 청하, 전소미가 게스트로 출연한다.이날 방송에는 데뷔 10주년 기념 재결합으로 화제를 모은 ‘아이오아이’의 청하와 전소미가 등장한다. 이번 레이스는 ‘색달라야 꽃길’로 꾸며져 랜덤으로 컬러가 지정되는 세 개의 컬러 보드 중 자신의 색깔이 하나라도 나오면 불이익을 받게 되는 방식이다. 이에 따라 한순간에 희비가 엇갈리는 멤버들의 처절한 생존 경쟁이 펼쳐질 예정이다.미션 중 지석진은 뜻밖의 롤 모델을 밝혀 좌중을 놀라게 한다. 바로 본인의 롤 모델로 최근 바타와 공개 연애를 시작한 지예은을 지목한 것. 이에 멤버들은 작위적이라며 반발했으나, 지석진은 “우리 아내와 요즘 뜨거운 사랑을 시작 중이다”, “나이 먹은 사람은 사랑하면 안 됩니까?”라며 잔뜩 격양된 목소리로 해명에 나선다.이날 미션에서는 승리를 위해 수단과 방법을 가리지 않는 치열한 플레이가 이어진다. ‘런닝맨’ 공식 잔머리꾼 하하와 양세찬은 미션 도중 거친 몸싸움을 벌였다고. 하하가 양세찬의 바지를 잡아당겨 순식간에 레깅스 차림으로 만들며 싸움의 서막을 열자, 이에 질세라 양세찬은 바지는 물론 레깅스까지 붙잡고 늘어지는 초강수로 현장을 아수라장으로 만든다. 하하는 미션이 끝난 뒤 “내가 아담이 된 줄 알았어”라며 혼비백산했던 당시의 심경을 고백해 또 한 번 웃음을 안긴다.멤버들의 과욕이 낳은 무리수 플레이는 여기서 끝나지 않고, 미션비 절도 사건으로까지 이어진다. 눈 뜨고 코 베인 피해자는 분노를 감추지 못했는데. 대낮에 벌어진 절도 사건이 레이스의 향방을 어떻게 뒤흔들지 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr