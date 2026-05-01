별 / 사진 = 별 유튜브 채널

가수 별이 가족 나들이 중 매너 없는 시민들의 돌발 행동을 경험했다.30일 유튜브 채널 '별이 빛나는 튜브'에는 '아이 셋 데리고 등산 쌩쌩한 아이들과 점점 지쳐가는 엄빠 평화로운 등산 중 우리 가족에게 일어난 황당한 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 하하 별 부부는 삼남매와 함께 등산 나들이에 나섰다. 별은 "몇 번 이렇게 같이 산을 올라간 적이 있는데 툴툴대고 등산 힘들다고 가기 싫다고 해도 서로 챙겨주고 같이 가고 그런 게 전 좋더라"며 가족을 향한 각별한 애정을 표했다.그러나 훈훈한 분위기도 잠시, 그는 침울해진 아들 드림이의 모습을 비췄다. 별은 "아까 어떤 할아버님, 어머님들이 먼저 알아보시고 '하하 와이프'라고 하하는 잘 알았는데 전 잘 모르셨나보다"며 "어머님이 '가수다. 예쁘지 않냐'고 하자 한 아버님이 약주를 건네시며 '이리 와서 노래 좀 불러 봐라'고 하셨다"고 아들이 침울해진 이유에 대해 설명했다.별은 "(그 말을 들은) 드림이가 화가 나서 주먹을 쥐고 '저 할아버지가 왜 우리 엄마한테 산에서 갑자기 노래를 시키고 그래. 처음 보는 사람이'라고 했다"고 덧붙였다. 이어 "(아이가) 사춘기는 사춘기인가보다"라고 너스레를 떨었다.그는 "할아버지들은 그럴 수 있다"며 아들을 이해시키면서도 "우리 어머님, 아버님들도 이런 데서 반가워해주시는 것도 좋은데 아이들 보는 데서 조금 더 매너있게 해주셨으면 좋겠다"고 양해를 구했다. 이어 별은 풀죽은 아들을 달래며 "오해는 하지마. 엄마 아빠가 그런 직업이다"라고 말했다.한편 별은 가수 겸 방송인 하하와 2012년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr