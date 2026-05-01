'금융맨♥' 효민, 과감한 등 노출 드레스로 뽐낸 명품 뒤태…"완전 공주님 비주얼"

그룹 티아라 출신 효민이 백리스 드레스로 명품 뒤태를 자랑했다.1일 효민은 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 효민은 순백의 백리스 드레스를 입고 거울 앞에서 포즈를 취해 보였다. 긴 생머리 헤어 스타일을 한 그는 수수한 메이크업으로 청순미를 더했다.함께 공개된 다른 사진에는 다양한 포즈를 취하고 있는 효민의 폴라로이드 사진이 담겼다. 폴라로이드 속 효민은 양갈래 머리, 손하트 등 러블리한 포즈를 선보였다. 해당 사진을 접한 팬들은 "완전 공주님이다", "너무 아름답다" 등의 댓글을 남겼다.한편 효민은 지난해 4월 10세 연상의 비연예인 금융업 종사자와 결혼했다. 그의 배우자는 서울대학교 산업공학과 출신의 글로벌 사모펀드 전무로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr