이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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‘이혼숙려캠프’에서 가부장적인 사고방식과 경제적 갈등을 겪는 부부의 가사 조사 내용이 공개됐다.30일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 세 아이를 둔 8년 차 '말발 부부'가 출연했다.이날 박하선은 “불행한 가정은 다 비슷하다. 여기도 아내분이 너무 짠하다”며 상황을 지켜봤다.영상에서 아내는 “남편은 바깥일, 아내는 집안일이라고 생각한다”며 33살 남편의 가부장적인 가치관을 폭로했다.이어 “우리 윗세대만 올라가도 이렇게 가부장 남성주의적이고 보편적으로 살았던 게 만연했기 때문이다. 우리 가정에서는 남자가 기둥이다”라고 발언했다.또한 육아보다 개인 시간을 우선시하는 이유에 대해 “개인 시간이 원동력이 돼야 가족 구성원이 될 수 있는 것”이라고 주장했다.이어 남편은 지인들과 밖에서 술을 마시다 새벽에 안방에서 아내와 아이들이 자고 있는 집으로 지인들을 데려와 술자리를 이어갔다.이에 박하선은 “진짜 싫다”는 반응을 보였다. 남의 집에서 술을 마시는 건 민폐라 본인 집만 고집한다는 설명에 박하선은 “진짜 너무 개X 철학이다. 궤변을 너무 아무렇지 않게 하시니까 답답하다”며 남편의 사고방식을 지적했다.다음 날 아침, 남편의 지인이 부부의 공간인 안방 문을 여는 장면이 포착되자 서장훈은 “애들이 너무 불쌍하다”며 무책임한 태도를 비판했다.아내는 '내로남불 경제권'에 대한 내용도 폭로했다. 남편은 월급 400만 원, 아내는 250만 원을 벌고 있르아 생활비는 아내가 약 100만 원가량 더 지출하고 있다고.아내는 “남편은 한 달 술값으로 평균 100~150만 원을 쓴다. 저는 매일 아침마다 2천 원짜리 커피를 마시는 게 다인데 그걸 뭐라고 한다. 2천원 씩 한 달 먹어도 6만 원이다. 남편은 한번 나가서 술 마시는데 6만원인데”고 토로했다.남편은 아내에게 “커피 머신이 있는데 왜 사 먹냐. 내려 먹어라”고 말했으나, 해당 머신은 아내 가족이 선물한 것으로 확인됐다. 이에 서장훈은 “커피 머신 팔아버려라”고 일침했다.서장훈은 “본인은 150만 원 쓰면서 아내 2천 원 커피 마시는 거로 뭐라 하는 게 말이 되나. 내로남불이다. 본인도 좀 돌이켜봐라”고 지적했다.상황을 수용하는 아내의 모습에 서장훈은 “평생 ‘지팔지꼰’으로 살겠다는 것”이라고 말했고, 진태현도 “(남편을) 다 이해하고 있다”며 놀라움을 감추지 못했다.박하선 역시 “너도(남편) 줄여라고 왜 말을 안 하냐”며 안타까움을 나타냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr