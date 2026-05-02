[공식] 김신영 고정되더니, 10년 만에 벅찬 소식 알렸다…김세정·정채연 빠진 아이오아이 출격 ('아형')

최근 김신영이 '아는 형님' 고정 멤버로 합류한 가운데, 아이오아이가 10년 만 '형님 학교'에 돌아온다.오는 5월 데뷔 10주년을 맞아 재결합한 아이오아이가 JTBC '아는 형님'을 찾는다. 이번 재결합에는 강미나, 주결경이 빠진 9인조로 활동한다. 한 오디션 프로그램을 통해 결성된 아이오아이는 1년이라는 짧은 활동 기간에도 강렬한 존재감과 파급력을 남긴 그룹으로, 다시 한자리에 모인 이들의 모습에 관심이 쏠린다.2016년 아이오아이는 활동 종료 전 완전체 마지막 예능으로 '아는 형님'에 출연한 바 있다. 당시 형님들과 남다른 호흡을 보여줬던 멤버들은 오랜 시간 각자의 자리에서 쌓아온 경험을 바탕으로 한층 깊어진 입담을 선보일 예정이다.특히 멤버들은 지난 10년간 쌓아온 다양한 에피소드를 아낌없이 풀어낼 예정으로, 오랜만에 함께한 만큼 더욱 단단해진 팀워크에도 기대가 더해진다. 오랜 시간 아이오아이를 기다려온 팬들에게도 뜻깊은 시간이 될 것으로 보인다.아이오아이로 다시 뭉친 9명 중 김세정, 정채연을 제외한 임나영, 청하, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미가 출연하는 '아는 형님'은 5월 중 방송 예정이다.한편, '아는 형님' 측은 지난 4월 29일 김신영이 첫 여성 고정 멤버로 합류하게 됐다고 밝히며 "김신영 씨는 다섯 차례 전학생으로 출연하며 쌓아온 경험을 바탕으로 '형님 학교'에 빠르게 녹아들었다", "특유의 센스와 재치로 프로그램에 신선한 변화를 불어넣을 것으로 기대한다"고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr