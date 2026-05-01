'이채민 전여친→이나영 딸' 전소영, 데뷔 첫 주연작 '기리고'서 눈도장 '쾅' [TEN피플]

전소영은 '기리고'에서 첫 주연을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

전소영은 강미나와 함께 '기리고'에 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 전소영이 차근차근 필모그래피를 쌓아가며 존재감을 넓히고 있다. 데뷔 2년 차 신인이지만 첫 주연작인 넷플릭스 '기리고'에서 탄탄한 연기력을 보여주며 대중에게 제대로 눈도장을 찍었다.지난달 24일 공개된 '기리고'는 소원을 이뤄주는 어플리케이션 기리고의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기다. 전소영은 극 중 육상에 매진하는 당찬 고등학생 세아 역을 맡았다. 현재 '기리고'는 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위에 오르며 좋은 성적을 거두고 있다.전소영은 '기리고'를 위해 단발머리 변신은 물론 육상 훈련, 태닝까지 소화해 냈다. 캐릭터를 위해 무려 11kg를 증량하며 외적인 변화도 마다하지 않았다는 점에서 작품에 임하는 진정성이 엿보인다. 시청자들의 반응도 뜨겁다. 일부 시청자들은 "신인인데도 안정적이다", "고등학생의 풋풋함을 잘 그려냈다", "처음 본 것 같은데 연기 너무 좋다"고 호평했다.무엇보다 인상적인 것은 '기리고'가 전소영의 데뷔 첫 주연작이라는 점이다. 아직 경험이 많지 않은 신인임에도 캐릭터를 밀도 있게 표현해내며 극의 중심을 잡았다. 이와 관련해 전소영은 텐아시아와 인터뷰에서 "부담도 있었지만 또래이자 선배인 배우들과 함께하는 작업이라 설렘이 더 컸다"라며 웃어 보였다.2025년 KBS 드라마 '킥킥킥킥'으로 데뷔한 전소영은 그간 여러 작품에 출연하며 필모를 쌓았다. 특히 MBC '바니와 오빠들'에서는 배우 이채민의 전 여자친구 역할을 맡아 짧지만 강한 인상을 남겼고, ENA '아너: 그녀들의 법정'에서는 이나영의 딸로 분해 어둡고 차가운 연기를 보여줬다. 여러 장르를 넘나들며 쌓아온 연기력이 '기리고'에서 빛을 발했다는 평가다.차기작으로는 오는 11일 공개되는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'를 택했다. 전소영은 극 중 배우 박지훈의 입대 전 연인 정민아로 분한다. 이어 tvN '은퇴요원+관리팀', 티빙 '스터디그룹 시즌2' 등 굵직한 작품에 연이어 출연하며 상승세를 이어갈 예정이다.이제 막 데뷔 2년 차를 맞은 전소영. 수수한 외모와 안정적인 연기력을 바탕으로 빠르게 존재감을 넓혀가고 있다. 여기에 작품마다 자신만의 색을 더하며 캐릭터를 소화해 내고 있다는 점에서 더욱 눈길이 간다. 전소영의 다음 행보가 기대되는 이유다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr