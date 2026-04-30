최강희 / 사진 = 최강희 유튜브 채널

배우 최강희가 폐지 줍기에 나선 근황을 전했다.29일 유튜브 채널 ‘나도 최강희’에는 ‘[폐지 줍는 할아버지의 수입] 돈이 되는 고물은 따로 있다’는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 최강희는 폐지 수거 어르신을 직접 만나 폐기 줍기에 나섰다.이날 어르신은 “새벽 3시 30분에 나온다. 장사 끝나고 (폐지) 내놓는 시간이기도 하고, 도로에 차가 많이 없어서 위험하지 않다”며 “새벽 6시 30분에는 고물상 문이 열려서 3천 원부터 5천 원까지 번다”고 하루 일과를 소개했다.최강희는 동네 곳곳에 버려진 상자를 보며 “웬일이냐. 나 온다고 많이 내놓은 것 같다”고 웃으면서 야무진 손길로 폐지를 접었다. 이에 어르신은 꼼꼼한 최강희에게 “잘한다”고 칭찬을 건넸다. 그러면서도 최강희는 “구부렸다 폈다 하는 게 허리에 안 좋을 것 같다. 상자에 끈을 매는 것 자체가 고생스럽다”고 고단함을 전했다.최강희는 “심심하면 나와서 또 한 바퀴 돌 때도 있고. 그렇지 않으면 친구들과 막걸리 한 잔 하기도 한다”는 어르신의 말에 “3천 원, 5천 원 번 것 아니냐”고 화들짝 놀라는 모습을 보여 웃음을 안겼다.폐지 수거를 마친 두 사람은 헌옷과 폐지를 들고 고물상으로 향했다. 온 동네를 돌며 주운 폐지로 2천 원을 번 최강희는 “돈 벌었네, 돈 벌었어”라고 미소 지으면서도 “옷 6kg에 1200원”이라며 씁쓸함을 표했다.이후 어르신 부부를 만난 그는 과거 실비 보험이 없어 비싼 값에 심장 수술을 받아 현재까지 병원비를 체납하고 있다는 먹먹한 사연을 듣게 됐다. 이어 그는 “얼마 전에 ‘사람과 고기’라는 영화를 봤는데 폐지를 주우며 살아가는 할머니 할아버지들의 이야기가 나오더라. 거기서 고기를 먹는 장면이 있는데 고기 사 드리고 싶었다”고 소정의 금액을 건네 훈훈한 분위기를 자아냈다.한편, 최강희는 지난 2024년 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에 출연해 3년간 연기 활동을 중단 이유를 밝혔다. 당시 그는 연기를 그만둔 뒤 할 수 있는 게 없어 식당 설거지와 가사 도우미 등 아르바이트를 시작했다고 전했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr