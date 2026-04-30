라이징 스타 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 배우 변우석이 1위를 차지했다. / 사진제공=텐아시아 DB

2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 1위 변우석, 2위 박지훈, 3위 김용빈 순으로 나타났다./사진제공=한국기업평판연구소

라이징 스타 브랜드 2026년 4월 빅데이터 분석결과. / 사진제공=한국기업평판연구소

라이징 스타 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 배우 변우석이 박지훈, 김용빈을 제치고 1위를 차지했다. 변우석은 연일 화제를 모으고 있는 드라마 '21세기 대군부인'에서 주인공 이안대군 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.한국기업평판연구소는 2026년 3월 30일부터 2026년 4월 30일까지 측정한 라이징 스타 브랜드 빅데이터 1억1362만9970개를 소비자 행동 분석을 통해 스타 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정한 결과를 30일 발표했다.브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표다. 라이징 스타 브랜드평판 분석은 라이징 스타 브랜드에 대한 소비자와 관계, 긍·부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정한다. 라이징 스타 브랜드평판 세부지표에는 카테고리 소비 가중치가 포함됐다.2026년 4월 라이징 스타 브랜드평판 30위 순위는 변우석, 박지훈, 김용빈, 허경환, 키키, 김혜윤, 양상국, 스트레이키즈, 박지현, 고윤정, 이무진, 우즈, 주우재, 엔하이픈, 박정민, 데이식스, 추영우, 캣츠아이, 마크툽, 신시아, 장기용, 최우식, 박서준, 한로로, 김영대, 비비, 안성훈, 박서진, 이제훈, 이준혁 순으로 분석됐다.라이징 스타 브랜드평판 1위는 '21세기 대군부인'으로 아이유와 로맨스 호흡을 선보이고 있는 변우석이 차지했다. 배우와 가수를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있는 박지훈은 2위로 뒤를 이었다. 3위에는 최근 KBS2 '편스토랑'을 통해 활약 중인 가수 김용빈이 이름을 올렸다. 최근 다시 떠오르는 '대세'로 불리는 코미디언 허경환은 447.05%라는 높은 상승률을 기록하며 4위에 올랐다. 5위는 독보적인 '젠지(Gen-Z) 감성'으로 두각을 나타내고 있는 그룹 키키(KIKI)가 차지했다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "라이징 스타 브랜드평판 2026년 4월 빅데이터 분석 결과, 변우석 브랜드가 1위를 기록했다. 변우석 브랜드는 드라마와 광고 카테고리에서 압도적인 지지를 받았다"고 분석했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr