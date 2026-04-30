배우 변정수와 모델 겸 크리에이터 유채원이 어버이날을 맞아 함께한 특별한 화보를 공개했다./사진제공=하퍼스바자

배우 변정수와 모델 겸 크리에이터 유채원이 어버이날을 맞아 함께한 특별한 화보를 공개했다./사진제공=하퍼스바자

패션 매거진 <하퍼스 바자> 코리아가 배우 변정수(1974년생)와 모델 겸 크리에이터 유채원(1998년생)이 어버이날을 맞아 함께한 특별한 화보를 공개했다. 이번 촬영은 마이클 코어스와 함께 진행돼 세련된 스타일과 따뜻한 감성이 어우러진 순간을 담아냈다.화보 속 두 사람은 미니멀한 공간을 배경으로 자연스럽고 자유로운 포즈를 선보이며 감각적인 분위기를 완성했다. 데스크 위에 누운 위트 있는 컷부터, 서로에게 기대어 웃음을 나누는 장면, 그리고 모노톤 스타일링이 돋보이는 컷까지 다양한 콘셉트를 유연하게 소화했다.서로를 바라보는 눈빛과 자연스럽게 맞닿은 포즈는 실제 모녀의 깊은 유대감을 고스란히 담아내며, 편안하면서도 세련된 무드를 극대화했다. 변정수는 특유의 카리스마와 절제된 우아함으로 중심을 잡았고, 유채원은 트렌디하면서도 청량한 매력으로 화보에 생동감을 더했다. <하퍼스 바자> 에디터는 "두 사람은 컷마다 전혀 다른 무드를 설득력 있게 표현하며, 하나의 스토리처럼 이어지는 화보를 완성했다"고 전했다.변정수와 유채원이 함께한 이번 화보는 <하퍼스 바자> 공식 웹사이트 및 SNS 채널을 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr