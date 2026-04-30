사진 제공=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 방탄소년단의 부산 공연이 매진됐다.방탄소년단은 오는 6월 12~13일 양일간 부산 아시아드 주경기장에서 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN'을 개최한다. 지난 29일 NOL 티켓에서 진행된 FC 멤버십 선예매는 2회차 전석이 완판됐다. 이번 투어는 첫 개최지인 고양 3회 공연부터 매진됐다. 이어 일본, 북미, 유럽 티켓도 동이 났다.방탄소년단은 2022년 10월 '2030부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'Yet to Come' in BUSAN' 이후 3년 8개월 만에 같은 무대를 다시 찾는다. 이곳은 군 입대 전 마지막 완전체 공연을 선보인 장소이다. 특히 둘째 날인 6월 13일은 팀의 데뷔 기념일이라는 점에서 상징성을 갖는다.공연의 감동은 무대 밖까지 이어진다. 방탄소년단은 6월 5일부터 21일까지 부산 전역에서 대규모 시티 프로젝트인 'BTS THE CITY ARIRANG'(BTS 더 시티 아리랑, 이하 '더 시티 아리랑')을 개최한다. '더 시티 아리랑'은 도시 공간에 팀의 음악과 서사를 투영해 도심 전체를 하나의 거대한 문화 거점으로 탈바꿈시키는 프로젝트다. 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매와 함께 서울에서 포문을 열었고 라스베이거스와 부산으로 규모를 한층 확장한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr