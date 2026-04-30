래퍼 슬리피가 마라톤에 참가하고 있다. / 사진=슬리피 SNS
래퍼 슬리피가 마라톤에 참가하고 있다. / 사진=슬리피 SNS
래퍼 슬리피가 안타까운 근황을 전했다.

슬리피는 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "허리 디스크에 목까지 쉬었다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 슬리피가 병원을 찾아 수액을 세 가지나 맞고 있는 모습. 슬리피는 "너무 많은 피해를 드려서 죄송하다"며 "빨리 건강하게 돌아오겠다"고 전했다.
사진=슬리피 SNS
사진=슬리피 SNS
그는 현재 유튜브 웹예능 '이웃집 남편들' 시즌3에 출연 중이다.

한편 슬리피는 2022년 4월, 8살 연하의 서울예술대학교 연기과 출신 비연예인 아내와 결혼했다. 2024년 3월 딸 우아 양을 품에 안았으며, 지난해 4월 아들 출산으로 두 아이의 아빠가 됐다.

정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

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