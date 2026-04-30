래퍼 슬리피가 마라톤에 참가하고 있다. / 사진=슬리피 SNS

사진=슬리피 SNS

래퍼 슬리피가 안타까운 근황을 전했다.슬리피는 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "허리 디스크에 목까지 쉬었다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 슬리피가 병원을 찾아 수액을 세 가지나 맞고 있는 모습. 슬리피는 "너무 많은 피해를 드려서 죄송하다"며 "빨리 건강하게 돌아오겠다"고 전했다.그는 현재 유튜브 웹예능 '이웃집 남편들' 시즌3에 출연 중이다.한편 슬리피는 2022년 4월, 8살 연하의 서울예술대학교 연기과 출신 비연예인 아내와 결혼했다. 2024년 3월 딸 우아 양을 품에 안았으며, 지난해 4월 아들 출산으로 두 아이의 아빠가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr