개그맨 양상국이 10년 공백기를 버틴 심정을 이야기했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

개그맨 양상국이 10년 공백기를 버틴 심정을 이야기했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

개그맨 양상국이 10년 공백기를 버텨온 심정을 이야기했다.29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 개그맨 양상국이 출연했다.양상국은 "저희 동기들이 잘 됐다. 박성광, 박영진, 김원효, 고(故) 박지선 전부 저희 동기"라고 말했다. 동기들이 잘 되면서 조바심 나진 않았냐는 물음에 양상국은 "동기들이 잘 되니까 좋기도 한데 부럽기도 했다. '나는 왜 안 될까' 자책도 했다. 제가 10년간 큰 활약이 없었다"고 솔직하게 답했다. 이어 "잘 된 동기들은 MC도 하고 예능도 해서 많이 부럽긴 했다"면서도 "한편으로는 10년간 방송이 없었던 게 좋았다는 생각도 한다. 잃을 게 없으니 조바심도 안 나더라"고 말했다.최근 제2의 전성기를 누리고 있는 양상국은 "인기가 없어도 10년을 지냈으니 다시 10년을 버틸 수 있다"라고 이야기했다. 그러면서 "허경환, 장도연, 김준현 이런 애들은 10년을 못 버틴다. 일이 없어지면 못 버틴다. 버텨본 놈이 버틴다. 나는 버텨봤다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.양상국은 화제성을 싹쓸이하고 있지만 아직 고정 프로그램은 없다고. 그는 "다 한 번 쓰고 안 쓰더라"고 아쉬운 마음을 표했다. 이어 예능 PD들을 향해 "좀 믿으셔라. 한 번만 쓰지 말고 두 번, 세 번 쓰면 진국이 나온다. 첫 고정 감독님에게 충성을 다하겠다"고 어필해 웃음을 안겼다.양상국에게 10년 공백기는 '스스로 단단해지는 시기'였다. 양상국은 "큰 방송이 안 들어오다 보니 작은 유튜브부터 금액 상관 없이 기회는 언제 올지 모른다는 생각에 일이 들어오는 것에 감사하며 어디든 가서 최선을 다했다"고 말했다. 이어 "그러다 보니 어느 순간 양상국을 쓰면 치트키라는 소문이 나기 시작했다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr