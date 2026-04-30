배우 변요한이 행복한 생일을 보내고 있다. / 사진=변요한 SNS

사진=변요한 SNS

배우 변요한과 그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활동하고 있는 티파니 영이 변함없는 사랑을 확인시켰다.변요한은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "생일 축하해주셔서 감사드립니다. 좋은 영화 작품 잘 만드는 사람 될게요. 고마운 가족, 팬분들, 친구들 사랑해요.🌹"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 변요한이 지인들과 함께 행복한 생일을 보내고 있는 모습. 특히 해당 게시물에 티파니 영이 좋아요를 눌러 눈길을 끌었다.두 사람은 지난 2월 혼인신고를 마쳤다. 이들은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 전해졌으며, 지난해 12월 각자의 SNS를 통해 손편지로 교제 사실을 인정했다.한편 변요한은 2011년 단편 영화로 데뷔했다. 이후 영화 '들개', '소셜포비아', '당신, 거기 있어줄래요', '하루', '자산어보', '보이스', '한산: 용의 출현', '독전2', '그녀가 죽었다'에 출연했다.안방에도 부지런히 얼굴을 비췄다. 드라마 '미생', '육룡이 나르샤', '미스터 션샤인', '백설공주에게 죽음을-Black Out' 등으로 활약했다. 올해는 영화 '파반느'로 대중들과 만났으며, '타짜4' 개봉을 앞두고 있다.티파니 영은 ENA 새 예능 '엑스 더 리그' 출연과 뮤지컬 '유미의 세포들'을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr