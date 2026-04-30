개그맨 양상국이 아버지 장례 당시를 회상하며 먹먹한 마음을 표했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

개그맨 양상국이 아버지 장례 당시를 회상하며 먹먹한 마음을 표했다. / 사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 영상 캡처

개그맨 양상국이 4년 전 세상을 떠난 아버지를 향한 먹먹한 심정을 표했다.29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 개그맨 양상국이 출연했다.교통방송 DJ를 하고 있는 양상국은 "아버지가 택시 기사셔서 교통방송을 늘 들었다"며 "아버지 돌아가시고 다음해 교통방송 섭외가 왔다. '아버지가 살아계셨다면 이 라디오를 매일 들었을 텐데' 싶더라"고 말했다. 이어 "아버지가 아들이 양상국이라고 자랑을 한 번 안 했다. 혹시라도 말실수하면 아들한테 피해갈까봐. 손님을 그렇게 태워도 본인 입으로 자랑 한 번을 안 했다"며 "본인이 운행하면서 아들이 하는 라디오를 들었다면 얼마나 좋아하셨을까"라면서 그리움을 표했다.양상국의 아버지는 4년 전 코로나 팬데믹 시기 갑작스럽게 세상을 떠나게 됐다고 한다. 당시 양상국 가족은 지침에 따른 장례 과정을 치러야 했다. 양상국은 "어머니가 간호를 하고 있었다. 다음날 아침에 어머니 전화가 오는데 느낌이 있더라. 전화 오자마자 아버지가 돌아가셨다더라. 저도 태어나서 처음 겪는 일이었다"라고 회상했다. 이어 "당시 코로나 시기라 바로 화장을 해야한다더라. 제가 안 된다고, 아버지 얼굴이라도 봐야한다고 했다"고 전했다.양상국은 "지금도 상상할 수 없는 장례식이다. 아버지가 돌아가셨는데 어머니가 코로나라 격리에 들어갔다. 한평생 같이 산 남편의 장례를 어머니를 볼 수 없는 거다. 형은 미국 출장 중이었다. 저 혼자 상주로 있었다"라고 말했다. 이어 "아버지가 마지막에 가시는데 비닐팩에 담겨서 가신 게 마음 아팠다. 수의를 못 입혀 드렸다"라며 울컥했다. 또한 "친형이 미국에 있다가 마지막날 와서 아버지 얼굴을 보러 갔다. 우리를 또 방염복을 입히더라"며 안타까운 마음을 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr