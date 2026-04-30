이종혁 아들 준수가 중앙대학교에 입학했다./사진=이종혁 SNS

이종혁 아들 준수가 중앙대학교에 입학했다./사진제공=MBC

배우 이종혁이 아들 이준수가 대학교 3군데에 붙었다고 밝혔다.지난 29일 방송된 MBC '라디오스타'는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 게스트로 출연했다.이날 이종혁은 둘째 아들 이준수의 근황에 대해 "세종대, 서울예대, 중앙대에 합격했다"고 밝혔다.이어 "가고 싶은 곳에 가라고 했더니 중앙대 연극전공을 선택했다"며 "서울예대는 제가 나왔으니까, 아무래도 아빠와 아들이 같은 학교를 나오면 좀 더 끈끈해질 것 같았다"고 덧붙였다.현재 이종혁의 첫째 아들도 동국대학교에서 연기를 전공하고 있는 상황. 이종혁은 "준수가 입학할 때 경쟁률이 되게 셌다더라. 듬직하다"고 기특해했다. 세 사람이 각기 다른 연극영화과 과잠바를 입고 찍은 사진이 공개되기도 했다. 이종혁은 “원래 형제끼리 찍고 있었는데 내가 들어갔다. ‘아빠 옷 없어?’ 해서 찍게 됐다”고 설명했다.이종혁은 탁수의 라이벌이자 롤모델이 BTS 뷔라고 밝혔다. 이에 김구라가 “뷔 아버지랑 동네 친구 아니냐”고 하자 이종혁은 “뷔 아버님이랑 맥주 마시고 당구도 친다”고 밝혔다.아들들과의 주량에 대해 이종혁은 "제가 세다"며 "배틀을 한 번 붙으려 한다. 탁수는 제가 이겼다. 준수는 키가 크니까 술을 잘 마시나 보더라. 기대하고 있다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr