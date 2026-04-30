지난 29일 방송된 '나는 SOLO'에서 눈물을 쏟은 영숙 / 사진제공=ENA, SBS Plus

지난 29일 방송된 '나는 SOLO'에서 눈물을 쏟은 영숙 / 사진제공=ENA, SBS Plus

지난 29일 방송된 '나는 SOLO'에서 영숙과 경수가 대화를 나눴다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

지난 29일 방송된 '나는 SOLO'에서 영숙과 영철이 위기를 맞았다. / 사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 31기 영숙이 광수와 데이트 중 영철을 생각하며 눈물을 쏟았다.지난 29일 방송된 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 두 번째 데이트 후 더욱 감정이 소용돌이치는 31기의 로맨스 전쟁이 펼쳐졌다.영숙은 광수와 데이트 시작부터 서먹한 분위기를 풍겼다. 광수는 영숙의 마음이 이미 다른 곳에 있다고 판단하고 담담하게 응원의 말을 건넸다. 그런데 영숙은 돌연 숙소로 돌아가는 차 안에서 눈물을 펑펑 쏟았다. 그 이유는 광수가 "영철 님 앞에서 영숙 님이 가장 찐 텐션으로 웃은 것 같다"고 한 말 때문이었다. 영숙은 "광수 님의 얘기를 듣고서야 뒤늦게 제 마음을 깨달았다"고 해 광수는 물론 3MC 데프콘, 이이경, 송해나까지 당황케 했다.숙소에 돌아온 광수는 혼자 방에 들어가 눈물을 쏟았다. 그런데도 영숙은 광수와 함께 있는 영철을 보자마자 불러내 "아까 데이트에서 광수 님이 '내가 영철 님과 있을 때 가장 해맑았다'고 하더라"며 뒤늦게 자신의 감정을 깨달았다고 어필했다. 하지만 영철은 "말이 아니라 행동으로 증명해 달라"라며 쉽게 마음을 열지 않았다.대화를 마친 영숙은 공용 거실로 돌아와 영철의 옆자리에 앉았지만, 근처에서 경수와 순자가 대화를 나누자 영철과의 대화에 집중하지 못했다. 그러더니 영철이 화장실을 간 사이, 바로 경수에게 "저랑 대화 좀"이라며 불러냈다. 이에 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "저랑 잘 얘기하고 있는데 영숙 님이 확 채간 느낌이었다"며 불편한 감정을 표현했다.영숙은 경수와 1:1 대화를 자신에 대한 생각을 물었다. 경수는 "두 분(순자·영숙)을 계속 생각하고 있다"고 고백했고, 영숙은 "저도 (관심 있는 분이) 두 명이다"라며 영철과 경수를 언급했다. 그러자 경수는 "나중에 슈퍼 데이트권을 따면 영숙 님에게 쓰겠다"고 해 영숙의 마음을 뒤흔들어 놨다.이후 영숙은 경수가 없는 사이, 뭔가 서먹해진 영철에게 "얘기 좀 하자"고 말했다. 영철은 솔직하게 "(영숙 님이) 보여준 게 없는 사람(경수)에게 더 끌린다는 게 중요한 것 같다"며 자신보다 경수에게 관심을 갖는 영숙에게 섭섭함을 표현했다. 영숙은 "그럼 본인은 누구에게 더 관심이 있냐? 나랑 영자 님 중에?"라고 물었고, 영철은 "대답하기 싫다"면서도 "외모나 성격이 자연스러운 걸 추구한다"고 답했다.영숙은 "딱 영자 님이네"라며 대화를 종결시켰다. 서먹하게 자리가 마무리된 가운데, 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 "영철 님의 어투가 좀 세게 느껴져 감당하기 어렵겠다는 생각이 들었다. 그러면 나한테 남은 사람은 경수 님"이라고 밝혔다. 뒤이어 영숙은 순자에게 "따로 대화 좀 하자"라며 경수에게 직진하겠다는 결심을 전했고, 순자는 "앞으로 제 마음을 털어놓을 순 없을 것 같다"며 영숙과 경쟁자로 완전히 갈라섰음을 통보했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr