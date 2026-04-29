양상국, "비닐팩 싸여 가신 父, 수의도 못 입혀…목소리 녹음해 듣는다" ('유퀴즈')

이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 코미디언 양상국이 코로나 시기 세상을 떠난 아버지에 대한 그리움을 전했다.29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '김해 왕세자'로 불리며 제2의 전성기를 맞은 양상국이 출연해 아버지와의 이별 과정을 회상했다.4년 전 아버지가 요양 병원에 계실 당시 아침 일찍 어머니의 전화를 받았다는 그는 "전화가 오는 순간 직감이 들었다. 받자마자 아빠가 돌아가셨다는 말을 들었다"고 전했다.당시 코로나19시기였다며 양상국은 "아버지는 비닐팩에 싸여 가셨다. 수의 한 벌 제대로 입혀드리지 못한 게 지금도 마음속에 남는다"며 눈시울을 붉혔다.이어 "어머니는 격리 중이라 평생 같이 산 남편의 마지막 길을 보지도 못했다. 형은 미국 출장 중이라서 혼자 장례식장을 지켜야 했다"고 덧붙였다.양상국은 아버지의 목소리가 그리워 통화 내용을 녹음해두었다는 사실도 고백했다. 그는 "어느 순간 아버지의 목소리를 다시는 듣지 못하는 때가 오겠구나 싶었다"며 "그때부터 일부러 아버지와 통화할 때만 녹음을 시작했다. 지금도 아버지 목소리가 듣고 싶을 때 한 번씩 듣고 있다"고 말했다.통화 녹음에는 아버지가 아들을 생각하는 따뜻한 마음이 고스란히 전해졌다. 양상국에게 아버지는 "밥 제때 챙겨 먹어라 국아. 길 미끄러운데 조심히 다니고 잘 자라"며 아들에게 할 말이 많았던 아버지의 실제 목소리가 공개돼 먹먹함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr