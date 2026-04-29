이미지 크게보기 사진 = tvN STORY '이호선 상담소'

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'이호선 상담소' 이호선 교수가 충격적인 한 부부의 사연을 밝혔다.29일 tvN STORY 채널에는 "아내의 모든 것이 거짓말이었다!? 인생 전체를 거짓으로 꾸미고 7세 딸까지 있었던 리플리 증후군 아내"라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상은 지난 28일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '이호선 상담소' 방송을 편집한 것.이날 이호선 교수는 한 부부의 사연을 전하며 "남편은 초혼인데 아내는 재혼이었다. 그런데 남편에게는 초혼이라고 했다"고 말문을 열었다. 이어 "사실은 이혼도 안 된 상태였다. 주말부부로 지냈는데 알고 보니 아내에게 7살 딸이 있었다"고 밝혀 충격을 안겼다.상담 과정에서 아내는 눈물을 보이며 "사실 제가 어릴 때 학대를 당했다. 별거 상태인 전 남편에게도 폭행당했다"고 털어놨다고. 이 교수는 "남편이 이걸 듣고 엉엉 울더라"고 당시를 떠올렸다.하지만 그는 "인생 전체가 한순간도 빼놓지 않고 비극밖에 없더라"며 의문을 느꼈다고 했다. 더욱 놀라운 것은 남편이 장모에게 들은 이야기었다."남편이 아내 성장 과정에 관해 물어보니 장모는 '무슨 소리냐. 내 남편은 법 없이도 살 사람이다. 오히려 우리가 딸 대출금 갚느라 죽을 지경'이다"고 장모는 전혀 다른 입장을 전했던 것.이 교수는 ""아내에게 '그 고통을 어떻게 겪었냐?'고 묻자 울면서 '그래도 살아야 하잖아요'라고 답했다며 "이 사람은 자기가 그런 인생사를 갖고 있다고 믿는 것 같았다"고 설명했다.결국 이 부부는 헤어졌다고 전하면서 이 교수는 "혼인신고를 안 했으니 헤어진 것"이라고 전했다. 이후 추가로 드러난 사실은 더욱 충격적이었다. 그는 "7살 딸도 전 남편의 아이가 아니었다. 인생이 모조리 거짓말이었다"고 밝혔다.이 교수는 "저는 이혼 잘했다고 생각한다"면서도 "또 다른 피해자가 나올 것이라 확신한다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr