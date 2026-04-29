'이종석♥' 아이유, “연인 맞춰주다 결국 병원行”…유인나 “위험한 수준”

가수 겸 배우 아이유의 연애 스타일에 대해 절친 유인나가 걱정을 내비쳤다.29일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '완성_커플_캠퍼스.ver_찐최종 | 아이유 변우석 | 유인라디오 S3 EP.02' 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞추고 있는 아이유와 변우석이 게스트로 출연해 MC 유인나와 다양한 이야기를 나눴다.이날 세 사람은 '데이트할 때 더 힘든 연인 유형'을 주제로 '밸런스 게임'을 진행했다. 선택지는 '무념무상 연인'과 '알람시계 연인'으로 극단적인 연애 스타일이 제시됐다.변우석은 아이유는 각각 다른 선택을 했다.아이유는 "무념무상인 연인이면 준비하는 입장에서 힘이 빠질 것 같다"면서도 "나는 맞추는 건 잘 맞출 수 있다. ('인간 알람' 같은 스타일도) 귀엽게 느껴질 것 같다"고 이유를 밝혔다.그러나 이 말에 유인나는 "웃기지 마라. 아이유 씨"라고 단호하게 말하면서 "아이유는 하자는 건 다 따라가지만 위험한 수준"이라고 지적했다.이어 "아이유 씨는 본인이 방전 상태인데도 신호를 안 주고 끝까지 맞춰주다가 결국 몸 져 누워서 병원 가는 스타일"이라고 덧붙여 폭소케 했다. 유인나는 "차라리 1번 (무념무상 연인)을 선택해라. 병 져 눕지 마"고 조언했고, 아이유 역시 "듣고 보니 무념무상 연인이 맞는 것 같기도 하다"고 답하며 웃음을 보탰다.앞서 아이유는 자신의 유튜브 채널에서도 연애관을 언급해 많은 화제를 모은 바 있다. 그는 "진짜 사랑하면 굳이 저렇게 사랑에 대해서 계속 얘기를 하지 않는다. 사랑은 그냥 마음 기저에 있는 것"고 말했다.한편, 아이유는 배우 이종석과 지난 2022년부터 4년째 공개 열애를 이어오고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr