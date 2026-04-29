공승연, 정연 / 사진 = 공승연 SNS, 정연 SNS

배우 공승연이 물오른 미모를 자랑했다.29일 공승연은 자신의 SNS에 "날씨 좋다"는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 공승연은 올블랙 투피스 자켓과 스커트를 매치해 단아한 분위기를 연출했다. 긴생머리 헤어 스타일의 그는 하얀 꽃덤불 사이에서 셀카를 남기며 청순한 미모를 과시했다.특히, 그의 각선미가 눈길을 끌었다. 함께 공개된 사진에는 공승연의 전신샷이 담겼다. 공승연은 부츠가 한참 남을 만큼 가녀린 다리 라인을 자랑했다. 또한, 자켓에 비해 한참 작은 그의 개미 허리가 포착돼 놀라움을 샀다.해당 사진을 접한 팬들은 "이렇게 보니까 동생 정연이랑 똑 닮았다", "대비마마 얼굴이 나라다" 등 그의 미모에 감탄을 쏟아냈다.앞서 그의 동생이자 그룹 트와이스의 멤버 정연 역시 물오른 미모로 화제를 모은 바 있다. 정연은 같은날 자신의 SNS를 통해 이전보다 한층 슬림해진 근황을 전했다. 공개된 사진에서 그는 또렷한 이목구비와 쇄골라인을 자랑했다. 정연은 2020년 목 디스크 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 인한 급격한 체중 증가를 겪으며 힘든 시간을 보냈으나 최근 꾸준한 자기 관리를 통해 데뷔 초 외모를 되찾았다는 평가를 받고 있다.한편 공승연은 현재 방송 중인 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 대비 '윤이랑' 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr