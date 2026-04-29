이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '지니이즈백'

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배우 백진희가 예상치 못한 채널 문제와 관련된 눈물의 근황을 전했다.지난 28일 유튜브 채널 ‘지니이즈백’에는 ‘저 사기꾼 아니에요’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 백진희는 아침부터 당황스러운 상황을 마주했다고 전했다. 그는 “아침에 확인해 보니 채널이 사라져 있었다”고 말했다.이어 확인 과정에서 플랫폼 측으로부터 관련 안내를 받았다고 설명했다. 백진희는 “유튜브 측으로부터 스팸·현혹 행위 및 사기 관련 정책 위반으로 조치됐다는 메일을 받았다”고 전했다.퍼스널 컬러 관련 콘텐츠 업로드와 관련된 것으로 보인다며 “그 영상을 올린 뒤 이런 일이 생겨서 당황스러웠다 “이의신청을 넣었지만 결과까지 하루나 이틀 정도 기다려야 한다고 하더라”며 “채널을 계속해야 할지 고민이 들었다”고 털어놨다.말을 이어가던 그는 감정을 추스르지 못하고 눈물을 보이기도 했다. 그는 채널을 준비해온 과정에 대해서도 언급했다. “한 달 넘게 고민하면서 용기 내서 시작한 건데 가이드라인을 어긴 게 없다고 생각한다”며 억울함을 호소했다.그는 “이렇게 우는 게 남들 보기엔 별일 아닐 수도 있지만 혼자서 크게 받아들이고 있는 것 같아 부끄럽다”면서도 “개인적으로는 힘든 일이 겹친 시기라 더 크게 느껴졌다”며 “혼자가 아니라 함께하는 팀도 있어 마음이 무겁다”고 털어놨다.이후 채널은 정상적으로 복구됐고, 그는 댓글로 다시 한번 심경을 전했다. 백진희는 “밝고 건강한 모습만 보여드리고 싶었는데 작은 일에도 크게 흔들린 하루였다”며 “더 단단해지라는 의미로 받아들이고 앞으로 더 나아가겠다”고 전했다.한편 백진희는 최근 MBC 드라마 ‘판사 이한영’에 출연했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr