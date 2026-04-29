안효섭이 채원빈과 몸싸움을 벌인다./사진제공=SBS

안효섭이 채원빈과 몸싸움을 벌인다./사진제공=SBS

안효섭과 채원빈의 제2차 ‘매진’ 대전이 발발한다.29일 방송되는 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’ 3회에서는 매튜 리(안효섭 분)와 담예진(채원빈 분)이 고객 대 쇼호스트로 또 한 판 붙는다.앞서 매튜 리와 담예진은 논길에서의 대치로 험악한 첫인상을 남긴 이후 시도 때도 없이 부딪히며 앙숙이 되어버렸다. 심지어 의도치 않게 벌어진 무단침입 사태로 매튜 리는 담예진에게 두 번 다시 자신의 집에 방문하지 않겠다는 각서까지 쓰게 했던 상황. 그러나 각서가 무색하게 매튜 리의 집에 담예진이 다시 방문을 예고해 관심이 집중된다.공개된 사진 속 매튜 리는 송학댁(고두심 분)의 부탁으로 홈쇼핑에서 구매했던 반신욕기 앞에서 잔뜩 화가 난 표정으로 어딘가 전화를 걸고 있다. 반신욕기에 무슨 문제라도 생긴 것인지 궁금해지는 가운데 담당 쇼호스트 담예진이 수습을 위해 직접 매튜 리의 집에 찾아와 흥미를 돋운다.컴플레인 하는 고객과 대응하는 쇼호스트로 다시 맞붙은 두 사람은 급기야 몸싸움까지 벌인다. 평소보다 더 치열하게 투닥거리던 것도 잠시, 의도치 않은 손깍지와 부쩍 가까워진 얼굴에 경직된 두 사람의 표정이 심박수를 높인다. 제 2차 매진대전의 결말은 어떻게 될지, 싸우다 정들게 생긴 매튜 리와 담예진의 관계에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr