라이관린의 근황이 공개된다./사진=텐아시아DB

이대휘가 라이관린의 근황을 밝혔다./사진제공=MBC

'프로듀스101'의 원조 ‘원픽’들이 ‘라디오스타’에 출격한다. 전소미는 ‘I.O.I(아이오아이)’의 10주년 앨범 소식을, 이대휘는 7년 만의 ‘Wanna One(워너원)’ 재결합 소식을 전하며 컴백 비하인드와 솔직한 마음을 공개한다.29일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이종혁, 유선, 전소미, 이대휘가 출연하는 ‘다시 뭉친 사람 나야 나, 나야 나! 뭉쳐야 뜬다!’ 특집으로 꾸며진다.전소미는 “올해가 아이오아이 데뷔 10주년”이라며 ‘아이오아이’의 10주년 컴백 소식을 전한다. 이어 이대휘는 “아이오아이 선배님의 뒤를 이어 ‘워너원’도 재결합했다”며 7년 만에 뭉친 ‘워너원’의 재결합 소식을 전해 모두의 이목을 집중시킨다. 비슷한 시기에 컴백 소식을 전하며 팬들의 반가움을 자아내고 있는 가운데, 이들이 어떤 이야기를 들려줄지 기대가 모인다.특히 이대휘는 1600만 관객을 동원한 ‘왕과 사는 남자’로 주목받은 박지훈의 인기를 언급하며 “저희가 너무 기쁜 상태예요”라고 ‘워너원’ 활동에 대한 기대감을 드러낸다. 컴백에 앞서 리얼리티 프로그램으로 먼저 활동을 시작한다고 밝힌 그는, 군 복무 중인 강다니엘도 첫 촬영에 함께했다는 훈훈한 소식을 덧붙인다. 여기에 가요계 은퇴 후 영화감독의 꿈을 이루고 있는 라이관린의 깜짝 근황까지 전해 눈길을 모은다.전소미가 “저희는 진짜 오랜만에 뭉친 건데 갑자기 저희보다 먼저 행보를 시작했다”라며 귀여운 견제를 드러내자, 이대휘는 웃음을 터뜨린다. 두 사람은 연습생 시절을 함께 보낸 ‘동갑내기 찐친 토크’로 티격태격 케미를 보여준다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr