권나라 / 사진 = 권나라 SNS

그룹 헬로 비너스 출신 배우 권나라가 인형 같은 비율의 비현실 레깅스핏을 선보였다.28일 권나라는 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 권나라는 필라테스 스튜디오를 찾아 거울 셀카를 남겼다. 칼단발 헤어 스타일로 도도함을 더한 그는 올블랙 브라톱과 레깅스핏을 완벽 소화해 무결점 몸매를 과시했다. 권나라는 날렵한 턱선과 직각 어깨에 이어 잘록한 허리, 애플힙 라인으로 모델 비율의 비현실 레깅스핏을 선보였다.특히, 왼손 약지에 반지를 착용한 권나라의 모습이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에서 근접 거울 셀카를 남긴 그는 빗살 무늬가 새겨진 손가락 한 마디만한 크기의 실버 반지를 착용해 의미심장함을 더했다. 해당 반지가 어떤 의미인지 따로 알려진 바는 없다.해당 사진을 접한 팬들은 "연예인들 중에서도 몸매 탑 티어다", "이런 몸매는 얼마나 관리해야 하는 거냐" 등 그의 미모와 혹독한 자리 관리를 향한 칭찬과 감탄을 쏟아냈다.한편, 그룹 헬로비너스로 데뷔한 권나라는 드라마 '나의 아저씨', '이태원 클라쓰'에 출연해 얼굴을 알렸다. 현재 그는 연기자로 활동 영역을 넓혀 활발하게 활동 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr