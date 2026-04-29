송혜교 / 사진 = 송혜교 SNS

배우 송혜교가 진한 메이크업도 완벽 소화한 미모를 선보였다.29일 송혜교는 자신의 SNS에 별 다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 송혜교는 메이크업 대기실에 앉아 반려견과 함께 거울 셀카를 남겼다. 홀터넥 슬리브리스 톱을 입은 그는 명품 쇄골 라인과 직각 어깨로 상체 각선미를 과시했다.특히, 그는 진한 쉐딩으로 포인트를 준 메이크업으로 이목구비의 존재감을 극대화했다. 깔끔하게 쪽진 머리와 골드 액서세리는 단아함을 더했다. 해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 "아랍 메이크업도 잘 어울리네", "레드립 당장 사러 간다", "송혜교니까 가능한 스타일링"이라며 그의 콘셉트 소화력에 대한 감탄이 이어졌다.한편, 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 안방 복귀를 알렸다. 해당 작품은 드라마 '괜찮아, 사랑이야', '우리들의 블루스'를 집필한 노희경 작가의 신작으로 야만과 폭력이 판치던 1960~1980년대 한국 연예계를 배경으로 한다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr