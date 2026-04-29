배우 박성웅이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'심우면 연리리' 공식 포스터 / 사진 제공=KBS 2TV

'심우면 연리리'에서 성태훈 역을 맡은 배우 박성웅 / 사진 제공=KBS 2TV

최근 드라마 시장이 빠른 전개와 자극적인 소재를 중심으로 움직이고 있다는 점도 불리하게 작용하고 있다. 한 업계 관계자는 "극적인 전개 없이 잔잔함을 유지하는 방식은 시청자의 즉각적인 몰입을 끌어내는 데 한계가 있다"고 짚었다.

배우 박성웅의 주연작 KBS 목요극 '심우면 연리리'가 시청률 하락세를 그리며 1.5% 최저치를 찍었다. 주연 배우의 무게감과 6년 만에 부활한 목요극 편성이라는 점에서 더욱 아쉬운 결과다.지난달 26일 첫 방송된 '심우면 연리리'는 청정 살벌 구역 연리리로 뚝 떨어진 찐 도시 가족 성태훈(박성운 분)가(家)가 서울로 컴백하기 위해 고군분투하는 이야기를 그리는 가족극이다. 첫 방송 2.7%로 출발한 이후 2.1%, 2.0%로 하락세를 보였고, 5회에서는 1.5%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 1%대 시청률을 찍었다.'심우면 연리리'는 KBS가 '드라마 스페셜 (2020)' 이후 약 6년 만에 부활시킨 목요극이라는 점에서 방송 전부터 관심을 모았다. 여기에 박성웅이 2024년 KBS 드라마 '개소리' 이후 2년 만에 KBS에 복귀한 작품이라는 점도 화제를 더했다. 그러나 기대와는 달리 아쉬운 성적표를 받아들게 됐다.작품의 가장 큰 특징은 '힐링'이다. 시골 마을로 내려간 주인공이 사람들과 부대끼며 변화를 겪는 과정을 담아냈다. '심우면 연리리'의 연출을 맡은 최연수 감독은 제작발표회에서 "자극적인 드라마들과 달리 평범한 일상과 따듯한 가족의 이야기를 담았다. 힐링과 위로를 줄 수 있는 작품"이라고 강조하기도 했다.자연 친화적인 배경과 따뜻한 분위기를 담아내며 일부 시청자들로부터 긍정적인 평가를 얻었지만 이 같은 방향성이 오히려 독이 됐다는 반응도 적지 않다. 주인공인 박성웅과 마을 이장(이서환 분)을 둘러싼 갈등 구조가 뚜렷하지 않기 극을 끌고 갈 만한 긴장감이 부족하다는 지적이다. 전반적으로 힐링에 무게가 실리면서 전개가 밍숭맹숭해졌다는 평가가 나온다.12부작 중 5회까지 방송된 '심우면 연리리'는 반환점을 앞두고 있다. 아직 절반 이상의 이야기가 남아 있는 만큼, 전개 변화나 갈등 구조를 강화하는 방식 등을 통해 반등의 계기를 마련할 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr