차학연이 '골드디거'에 출연한다./사진제공=피프티원케이

김지은, 차학연, 박수오가 '골드디거'에 출연한다./사진제공= 나무엑터스, 피프티원케이, 키이스트

차학연이 김희애의 장남으로 연기 변신에 나선다.JTBC 새 드라마 ‘골드디거’는 성공한 중년 여자에게 다가온 치명적인 젊은 남자가 사랑일까, 사기일까 끝끝내 서로의 진심을 의심하고 오해하는 미스터리 로맨스 드라마.배우 김희애와 노상현이 각각 출판사 대표 민영주, 프리랜서 디자이너 정재희로 분해 끊임없이 서로의 진심을 의심하는 관계를 보여줄 예정이다. 여기에 배우 김지은, 차학연, 박수오가 민영주(김희애 분)의 자식으로 뭉쳤다.김지은이 연기할 서현서 캐릭터는 민영주의 장녀이자 출판사 편집팀 과장이다. 민영주와 정재희(노상현 분)의 만남을 알게 된 뒤, 큰 혼란에 빠진다. 엄마에 대한 걱정과 원망, 분노 등 여러 감정 사이에서 요동치는 서현서의 내면을 그려낼 김지은의 열연이 기다려진다.민영주의 장남이자 영화 제작사 PD 서현철 역은 차학연이 맡았다. 민영주를 외롭게 만든 아버지에게 등을 돌렸던 서현철은 민영주 곁에 정재희가 등장하자 더 큰 충격에 휩싸인다. 서현철 캐릭터로 극에 긴장감을 불어넣을 차학연의 연기 변신에 이목이 쏠린다.마지막으로 박수오는 민영주의 막내 아들 서현민 역으로 분한다. 감정에 쉽게 휩쓸리는 여린 성격의 서현민은 애정과 관심을 끊임없이 갈구하는 인물. 이에 정재희에게 누구보다 예민하게 반응하며 엄마의 마음을 약하게 할 막내아들 캐릭터가 궁금해진다.‘골드디거’는 서현서, 서현철, 서현민 삼 남매의 각기 다른 성향을 통해 민영주와 정재희의 관계에 불어닥칠 갈등을 예고하고 있다. 엄마 민영주에게 생긴 새로운 남자 정재희를 두고 세 사람이 어떤 선택과 행동을 보일지 관심이 집중된다.‘골드디거’는 Marnie Dickens가 집필하고 Mainstreet Pictures 제작한 동명의 영국 드라마가 원작이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr