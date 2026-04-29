사진 제공=더라이브레이블, 웨이크원, AAA 조직위원회

사진 제공=더라이브레이블, 웨이크원, AAA 조직위원회

시상식 'Asia Artist Awards'의 페스타 'ACON 2026'의 MC로 성한빈이 발탁됐다.'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA)'의 페스타 'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show'가 오는 7월 25일 타이베이 NTSU Arena에서 개최되는 가운데, 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 성한빈을 MC로 확정했다.앞서 성한빈은 스타뉴스가 주최하고 Asia Artist Awards 조직위원회가 주관하는 'AAA 2023', 'AAA 2024'의 MC를 맡아 특유의 긍정적인 에너지와 센스 있는 진행 실력으로 호평을 받았다. 안정적인 진행 실력을 인정받은 성한빈은 이번 'ACON 2026'에 출격하며 세 번째 MC로 나선다.페스타 'ACON'은 K-팝 아티스트들과 아시아의 스타들이 함께하는 음악 축제다. 지난해에 이어 올해 역시 글로벌 팬덤의 관심이 이어질 것으로 예상된다.추후 공개될 'ACON 2026' 아티스트 라인업에 글로벌 팬들의 이목이 쏠린다. MC 성한빈과 다채로운 출연진이 만들어낼 시너지가 기대감을 자아낸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr