방송인 이상민이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

이상민은 지난 28일(화) 방송된 채널A ‘하트시그널5’에서 입주자들의 미묘한 심리 변화와 시그널의 향방을 예리하게 꿰뚫는 '연애 안테나'로 변신했다. / 사진 제공 : 채널A ‘하트시그널5’ 방송 캡처

지난해 10살 연하와 재혼한 가수 이상민이 채널A '하트시그널5'에서 활약 중이다.이상민은 지난 28일(화) 방송된 채널A '하트시그널5'에서 입주자들의 미묘한 심리 변화와 시그널의 향방을 예리하게 꿰뚫는 '연애 안테나'로 변신했다.이날 이상민은 변화한 연애 프로그램의 트렌드와 입주자들의 심리 상태를 날카롭게 분석하며 공감을 샀다. 그는 출연자들이 직업에 열광했던 과거와 달리, 직업과 관계없이 나이에 반응하는 최근의 트렌드를 짚어냈다. 특히 모두를 충격에 빠뜨린 나이 공개가 가져온 파장을 언급하며 몰입도를 높였다.또한 이상민의 거침없는 '매의 눈' 분석이 웃음을 자아냈다. 그는 입주자 박우열에 대해 "대인 관계가 원활하게 이루어질 성격은 아닌 것 같다"며 잘생긴 사람들에 대한 유쾌한 편견을 드러냈다. 이어 마음을 짐작하기 어려운 사람으로도 박우열을 꼽으며 그의 온도 차에 심기 불편함을 내비치는 등 과몰입 끝판왕의 면모를 보였다.이상민의 촉은 드라이브 차 랜덤 선택 과정에서 빛을 발했다. 이상민은 전날 이미 박우열과 카풀을 한 정규리의 상황을 예리하게 짚으며 그녀가 박우열의 차를 안 탈 가능성은 없다고 단언했다. 결국 정규리가 의도적으로 박우열의 차를 선택하며 그의 예상은 적중했다. 또한 말을 놓지 않는 게 좋겠다는 정규리의 발언에 대해 친구 같은 관계보다 설렘을 유지하고 싶은 의중을 즉각 캐치하며 감탄을 자아냈다.그런가 하면 이상민은 박우열이 입주자가 모두 모인 자리에서도 정규리와 대화를 이어가길 바라는 마음에 "나는 진짜 우열아! 내가 형이니까"라며 간절한 일침을 토해냈다. 이 과정에서 그는 말을 버벅댈 정도로 흥분하며 조언을 건네는 등 진정성 넘치는 과몰입 상태로 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어진 식사 자리에서 박우열이 정규리와만 대화를 이어가자 이상민은 그제야 깊은 만족감을 표했다. 만약 박우열이 다른 여자 입주자를 따라갔다면 "나도 일어나서 집에 갔을 것"이라며 돌발 조기 퇴근 선언을 덧붙여 스튜디오를 또 한 번 폭소케 했다.이렇듯 이상민은 노련한 분석력과 입주자들의 감정에 완벽히 동화된 모습으로 매회 독보적인 존재감을 발휘하며 프로그램의 활력을 불어넣고 있다.한편 이상민이 출연하는 '하트시그널5'는 매주 화요일 밤 10시 채널A에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr