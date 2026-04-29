[공식] 라미란, 과자 가게 차렸다…'이상한 과자 가게 전천당' 5월 오픈

배우 라미란과 이레를 주인공으로 한 '이상한 과자 가게 전천당'이 오는 5월 개봉된다.'이상한 과자 가게 전천당'은 소원을 들어주는 과자 가게 '전천당'에 행운의 동전을 지닌 손님들이 찾아오면서 벌어지는 마법 같은 이야기를 그린 드라마다. 극장 개봉 후 하반기에는 12부작 시리즈로 공개될 예정이다.영화는 전 세계 1100만부, 국내 200만 부 이상의 판매를 기록한 동명의 베스트셀러를 원작으로 한다. 원작 소설은 소원을 이뤄주는 신비롭고 기묘한 과자 가게라는 매력적이고 독특한 세계관으로 독자를 사로잡았다. 실사 영화는 호기심을 자극하는 스토리를 물론 신비로운 전천당과 기묘한 화앙당, 그리고 신기한 마법 과자까지 구현했다.공개된 티저 포스터는 은발의 홍자(라미란 분)가 인자하면서도 묘한 미소를 지으며 손님을 맞이하는 모습이 시선을 사로잡는다. 그녀의 곁을 지키는 전천당의 마스코트이자 손님을 전천당으로 이끄는 집사 고양이의 모습 또한 호기심을 더한다. 특히 그들의 뒤로 펼쳐진 따뜻함과 기묘함이 공존하는 전천당의 모습은 원작의 독특한 분위기를 그대로 옮겨온 듯해 영화에 대한 기대를 더한다. '어서오세요, 행운의 손님!'이라는 카피는 전천당을 찾게 될 인물의 이야기에 대한 궁금증을 자극한다.캐스팅도 눈길을 끈다. 배우 라미란이 전천당의 주인 홍자 역을 맡아 신비롭고도 인자한 매력을 선보인다. 배우 이레는 전천당을 위협하는 화앙당의 주인 요미로 합류해 라미란과 팽팽한 연기 대결을 펼칠 예정이다. 드라마 '경이로운 소문'을 연출한 박봉섭 감독이 메가폰을 잡았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr